Курганские следственные органы возбудили дело после ДТП с участием подростков

Следственные органы ОМВД России «Кетовский» в Курганской области возбудили уголовное дело после ДТП с участием подростков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
«Установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом в состоянии опьянения“. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — сообщили в telegram-канале ведомства.
ДТП произошло утром 29 июня. Сообщалось, что за рулем находился 16-летний подросток в состоянии опьянения. В результате происшествия пострадали шесть несовершеннолетних, все они были госпитализированы. Магазин, в котором подросткам продали алкоголь, закрыли.
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