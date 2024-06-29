Курганские следственные органы возбудили дело после ДТП с участием подростков

30 июня 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Правоохранители завели уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следственные органы ОМВД России «Кетовский» в Курганской области возбудили уголовное дело после ДТП с участием подростков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом в состоянии опьянения“. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП произошло утром 29 июня. Сообщалось, что за рулем находился 16-летний подросток в состоянии опьянения. В результате происшествия пострадали шесть несовершеннолетних, все они были госпитализированы. Магазин, в котором подросткам продали алкоголь, закрыли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственные органы ОМВД России «Кетовский» в Курганской области возбудили уголовное дело после ДТП с участием подростков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом в состоянии опьянения“. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП произошло утром 29 июня. Сообщалось, что за рулем находился 16-летний подросток в состоянии опьянения. В результате происшествия пострадали шесть несовершеннолетних, все они были госпитализированы. Магазин, в котором подросткам продали алкоголь, закрыли.