В Британии забили тревогу из-за инцидента в Красном море

В ВМС Британии заявили о подозрительном сближении с судном у берегов Йемена
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент классифицируется как подозрительное сближение в море
Инцидент классифицируется как подозрительное сближение в море Фото:

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), функционирующее при британских ВМС, сообщило о подозрительном сближении с судном у порта Моха в Йемене. Инцидент произошел в 13 морских милях (примерно 24 километра) к югу от порта.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 13 морских милях (около 24 километров — прим. URA.RU) к югу от Мохи, Йемен", — говорится в сообщении. Это событие рассматривается как подозрительное сближение с другим судном. 

Ранее проходившее у берегов Йемена судно Великобритании сообщило о взрыве, передает Vse42.ru.  Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» также атаковали четыре коммерческих корабля в Красном и Средиземном морях, сообщает RT. 

Движение "Ансар Аллах" (хуситы), управляющее северными территориями Йемена и контролирующее значительную часть побережья этой страны вдоль Красного моря, выразило поддержку Палестине в конфликте с Израилем. Хуситы также объявили о намерении нападать на все суда, имеющие отношение к Израилю, призывая другие государства эвакуировать свои экипажи из этих зон мореплавания.

Несмотря на заявления хуситов об атаках, они подчеркнули свою приверженность ненарушению свободы судоходства для остальных стран региона. В результате инцидентов в районе Красного моря ряд компаний решил временно приостановить транспортные операции через этот морской путь.

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Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), функционирующее при британских ВМС, сообщило о подозрительном сближении с судном у порта Моха в Йемене. Инцидент произошел в 13 морских милях (примерно 24 километра) к югу от порта. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 13 морских милях (около 24 километров — прим. URA.RU) к югу от Мохи, Йемен", — говорится в сообщении. Это событие рассматривается как подозрительное сближение с другим судном.  Ранее проходившее у берегов Йемена судно Великобритании сообщило о взрыве, передает Vse42.ru.  Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» также атаковали четыре коммерческих корабля в Красном и Средиземном морях, сообщает RT.  Движение "Ансар Аллах" (хуситы), управляющее северными территориями Йемена и контролирующее значительную часть побережья этой страны вдоль Красного моря, выразило поддержку Палестине в конфликте с Израилем. Хуситы также объявили о намерении нападать на все суда, имеющие отношение к Израилю, призывая другие государства эвакуировать свои экипажи из этих зон мореплавания. Несмотря на заявления хуситов об атаках, они подчеркнули свою приверженность ненарушению свободы судоходства для остальных стран региона. В результате инцидентов в районе Красного моря ряд компаний решил временно приостановить транспортные операции через этот морской путь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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