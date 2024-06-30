«Остановился в самом сердце столицы»: Канье Уэст прилетел в Москву

Американский рэпер Канье Уэст прибыл в Москву. Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская.
«Канье Уэст уже в Москве! Это супер-новость! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в Лужниках!» — написала Рудковская в своем telegram-канале.
По ее словам, приезд знаменитости предвещает возможное масштабное выступление в столичном спортивном комплексе «Лужники». Она отметила, что в случае проведения концерта билеты будут распроданы в кратчайшие сроки.
Ранее сообщалось, что Уэст намеревался выступить 8 июня с концертом в Москве, отмечает Vse42.ru. . Однако позже выяснилось, что исполнитель не прилетит в столицу, так как не смог достичь договоренностей с организаторами. В свою очередь, Рудковская подчеркнула, что рэпер может приехать в Россию, но позже лета, передает RT.
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