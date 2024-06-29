Автомобиль на скорости влетел в ларек ритуальных услуг (архивное фото)
В Кургане на улице Сибирская автомобиль с красноярскими номерами на скорости влетел в ларек с похоронными товарами. Об этом рассказывает корреспондент URA.RU.
«Автомобиль Lada с красноярскими номерами влетел в ларек, где продаются товары для похорон. На месте работают сотрудники полиции», — рассказывает корреспондент.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Кургана. После получения ответа новость будет дополнена.
Автомобиль влетел в ларек с похоронными товарами
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