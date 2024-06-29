29 июня 2024

В Кургане машина с красноярскими номерами влетела в похоронный ларек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль на скорости влетел в ларек ритуальных услуг (архивное фото)
Автомобиль на скорости влетел в ларек ритуальных услуг (архивное фото) Фото:

В Кургане на улице Сибирская автомобиль с красноярскими номерами на скорости влетел в ларек с похоронными товарами. Об этом рассказывает корреспондент URA.RU.

«Автомобиль Lada с красноярскими номерами влетел в ларек, где продаются товары для похорон. На месте работают сотрудники полиции», — рассказывает корреспондент.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Кургана. После получения ответа новость будет дополнена.

Автомобиль влетел в ларек с похоронными товарами
Автомобиль влетел в ларек с похоронными товарами
Фото:

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В Кургане на улице Сибирская автомобиль с красноярскими номерами на скорости влетел в ларек с похоронными товарами. Об этом рассказывает корреспондент URA.RU. «Автомобиль Lada с красноярскими номерами влетел в ларек, где продаются товары для похорон. На месте работают сотрудники полиции», — рассказывает корреспондент. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Кургана. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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