В Салехарде на общегородском субботнике собрали 453 кубических метра мусора

На общегородской субботник пришли более двух тысяч салехардцев
Жители Салехарда 29 июня провели общегородской субботник. Общими усилиями они смогли собрать 453 кубических метра мусора, сообщили в мэрии города.
«А вот и итоги — вчерашний общегородской субботник продолжался до позднего вечера. Результаты — впечатляющие: 453 кубических метра мусора», — написано в telegram-канале администрации.
Увозить такие объемы пришлось на 26 машинах. Всего в мероприятии поучаствовали более двух тысяч салехардцев.
А вот жители Губкинского (ЯНАО) на субботнике обменивали мешки с мусором на конфеты. Местом, где располагался такой пункт, был Никольский сквер.
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