29 июня 2024
28 июня 2024

В Салехарде на общегородском субботнике собрали 453 кубических метра мусора

© Служба новостей «URA.RU»
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На общегородской субботник пришли более двух тысяч салехардцев
На общегородской субботник пришли более двух тысяч салехардцев Фото:

Жители Салехарда 29 июня провели общегородской субботник. Общими усилиями они смогли собрать 453 кубических метра мусора, сообщили в мэрии города.

«А вот и итоги — вчерашний общегородской субботник продолжался до позднего вечера. Результаты — впечатляющие: 453 кубических метра мусора», — написано в telegram-канале администрации.

Увозить такие объемы пришлось на 26 машинах. Всего в мероприятии поучаствовали более двух тысяч салехардцев.

А вот жители Губкинского (ЯНАО) на субботнике обменивали мешки с мусором на конфеты. Местом, где располагался такой пункт, был Никольский сквер.

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Жители Салехарда 29 июня провели общегородской субботник. Общими усилиями они смогли собрать 453 кубических метра мусора, сообщили в мэрии города. «А вот и итоги — вчерашний общегородской субботник продолжался до позднего вечера. Результаты — впечатляющие: 453 кубических метра мусора», — написано в telegram-канале администрации. Увозить такие объемы пришлось на 26 машинах. Всего в мероприятии поучаствовали более двух тысяч салехардцев. А вот жители Губкинского (ЯНАО) на субботнике обменивали мешки с мусором на конфеты. Местом, где располагался такой пункт, был Никольский сквер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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