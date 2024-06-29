В Свердловской области с 1 июля тарифы ЖКХ вырастут почти на 10%

В Свердловской области с 1 июля повысится стоимость всех коммунальных услуг, включая отопление, водоснабжение, газ, электричество и вывоз мусора. Рост составит около 9,8% по региону и 13,8% по Качканарскому городскому округу, сообщает департамент госжилстройнадзора Свердловской области.
«В Свердловской области произойдет повышение стоимости коммунальных услуг. Повышение коснется всех потребителей соответствующих услуг. Так, подорожают отопление, холодное и горячее водоснабжение, газ, электроэнергия, водоотведение, а также вывоз и обращение с твердыми бытовыми отходами… Рост тарифов на коммунальные услуги во втором полугодии 2024 года составит не более 9,8% по Свердловской области и 13,8% по Качканарскому городскому округу», — говорится в группе департамента в соцсети «ВКонтакте».
Также с 1 июля начнут действовать тарифы на электроэнергию, дифференцированные по объему потребления. Жители будут платить больше при повышенном потреблении электричества. Всего будет три диапазона: до 11 тысяч кВтч, до 19 тысяч кВтч и больше этого значения. Максимальное потребление для первой категории определили из круглосуточной нагрузки в 15 кВтч, что немного больше, чем обычно потребляют свердловчане. В департаменте подчеркивают, что дифференциация тарифов не должна повлиять на расходы среднестатистических потребителей.
Также вырастут и расходы на все, что связано с водой. «Екатеринбургская теплосетевая компания» проиндексирует тариф на 9,6%, увеличив цену с 2265,07 рубля до 2482,54 рубля. Стоимость кубометра воды у «Т Плюс» увеличится с 37,73 рубля до 42,88 рубля. Помимо этого, поднимется плата за транспортировку кубического метра воды с 18,23 рубля до 21,50, а стоимость водоотведения увеличится с 5,57 до 5,81 без учета НДС. Стоимость питьевой воды также поднимется с 18,78 до 20,97.
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