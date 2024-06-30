Украина запустила собственное производство ударных беспилотников

«Укроборонпром»: Киев запустил серийное производство дальнобойных дронов
© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине стартовало собственное производство беспилотников, заявил Герман Сметанин
На Украине стартовало собственное производство беспилотников, заявил Герман Сметанин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине стартовало собственное серийное производство ударных беспилотников, которые способны поражать объекты на расстоянии более 1 000 километров. Об этом заявил генеральный директор акционерного общества «Укроборонпром» Герман Сметанин.

«За достаточно сжатый промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Сейчас они поражают стратегические объекты... на расстоянии более 1000 километров», — сообщил Герман Сметанин, его слова приводит издание минобороны Украины «АрмияInform».

Украина также массово производит о FPV-дроны, отметил Сметанин. Он высказался, что оборонно-промышленный комплекс страны стал более инновационным. В мае Сметанин заявил, что Украина догнала Россию по выпуску беспилотников. При этом Киев продолжает просить дроны у других стран, передает RT.

Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов в разговоре с UR.RU отмечал, что средства ПВО РФ ежедневно сбивают большое количество беспилотников ВСУ. Поэтому новые партии не представляют угрозу.

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На Украине стартовало собственное серийное производство ударных беспилотников, которые способны поражать объекты на расстоянии более 1 000 километров. Об этом заявил генеральный директор акционерного общества «Укроборонпром» Герман Сметанин. «За достаточно сжатый промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Сейчас они поражают стратегические объекты... на расстоянии более 1000 километров», — сообщил Герман Сметанин, его слова приводит издание минобороны Украины «АрмияInform». Украина также массово производит о FPV-дроны, отметил Сметанин. Он высказался, что оборонно-промышленный комплекс страны стал более инновационным. В мае Сметанин заявил, что Украина догнала Россию по выпуску беспилотников. При этом Киев продолжает просить дроны у других стран, передает RT. Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов в разговоре с UR.RU отмечал, что средства ПВО РФ ежедневно сбивают большое количество беспилотников ВСУ. Поэтому новые партии не представляют угрозу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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