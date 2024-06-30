Украина запустила собственное производство ударных беспилотников

На Украине стартовало собственное серийное производство ударных беспилотников, которые способны поражать объекты на расстоянии более 1 000 километров. Об этом заявил генеральный директор акционерного общества «Укроборонпром» Герман Сметанин.
«За достаточно сжатый промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Сейчас они поражают стратегические объекты... на расстоянии более 1000 километров», — сообщил Герман Сметанин, его слова приводит издание минобороны Украины «АрмияInform».
Украина также массово производит о FPV-дроны, отметил Сметанин. Он высказался, что оборонно-промышленный комплекс страны стал более инновационным. В мае Сметанин заявил, что Украина догнала Россию по выпуску беспилотников. При этом Киев продолжает просить дроны у других стран, передает RT.
Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов в разговоре с UR.RU отмечал, что средства ПВО РФ ежедневно сбивают большое количество беспилотников ВСУ. Поэтому новые партии не представляют угрозу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.