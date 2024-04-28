Военный аналитик Михайлов: поставки 800 дронов Vector хватит ВСУ на неделю

29 апреля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Новая поставка разведывательных дронов не поможет Украине переломить ход СВО, сообщил Александр Михайлов Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские системы ПВО ежедневно сбивают большое количество беспилотных летательных аппаратов, поэтому очередная партия дронов на поле боя израсходуется ВСУ за неделю. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. Киев обратился в специальный штаб минобороны Германии с просьбой выделить им в помощь 812 разведывательных беспилотников Vector фирмы Quantum-Systems GmbH. Всего Украине с 2022 года было передано свыше 210 дронов Vector, около трети из них уничтожено. «По данным Минобороны РФ, мы сейчас сбиваем по 200, а то и 300 дронов в сутки. Это уже нормально для нашей системы [противовоздушной] обороны. Приедет еще 800 немецких дронов — и проживут они несколько дней на передовой. Может, неделю. На каждый летательный аппарат есть свое средство поражения. Поэтому такие тактические дроны не являются никакой проблемой. Наши ЗРК будут с удовольствием их сбивать. Безусловно, каким-то дронам удастся передать информацию артиллеристам ВСУ, какие-то сбросят боеприпасы на наши позиции. Но в итоге никакого реального перелома эти поставки не приносят. Все это делается, чтобы затянуть военный конфликт», — сообщил Александр Михайлов. Украина делает слишком много запросов своим кураторам, поэтому неизвестно, окажет Германия необходимую помощь или сократит поставку, отметил эксперт. «Вопрос в том, произойдет ли эта поставка. Потому что запросов так называемым кураторам Киев делает много. Но в большинстве случаев Украина либо не получает то, что просит, либо получает в весьма ограниченных размерах. Крупные тактические дроны в размере более 800 штук стоят немало. Учитывая, что Германия уже устала от постоянных требований Киева в свой адрес, я сомневаюсь, что кто-то будет всерьез воспринимать требования „дайте еще чего-нибудь“ и с восторгом их исполнять. Германия на самом деле весьма прагматично относится к этому вопросу», — заявил военный аналитик.



Ранее о выделении Украине финансовой помощи на производство военных беспилотников объявил министр национальной обороны Канады. В рамках поддержки страна намерена предоставить 3 миллиона канадских долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские системы ПВО ежедневно сбивают большое количество беспилотных летательных аппаратов, поэтому очередная партия дронов на поле боя израсходуется ВСУ за неделю. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. Киев обратился в специальный штаб минобороны Германии с просьбой выделить им в помощь 812 разведывательных беспилотников Vector фирмы Quantum-Systems GmbH. Всего Украине с 2022 года было передано свыше 210 дронов Vector, около трети из них уничтожено. «По данным Минобороны РФ, мы сейчас сбиваем по 200, а то и 300 дронов в сутки. Это уже нормально для нашей системы [противовоздушной] обороны. Приедет еще 800 немецких дронов — и проживут они несколько дней на передовой. Может, неделю. На каждый летательный аппарат есть свое средство поражения. Поэтому такие тактические дроны не являются никакой проблемой. Наши ЗРК будут с удовольствием их сбивать. Безусловно, каким-то дронам удастся передать информацию артиллеристам ВСУ, какие-то сбросят боеприпасы на наши позиции. Но в итоге никакого реального перелома эти поставки не приносят. Все это делается, чтобы затянуть военный конфликт», — сообщил Александр Михайлов. Украина делает слишком много запросов своим кураторам, поэтому неизвестно, окажет Германия необходимую помощь или сократит поставку, отметил эксперт. «Вопрос в том, произойдет ли эта поставка. Потому что запросов так называемым кураторам Киев делает много. Но в большинстве случаев Украина либо не получает то, что просит, либо получает в весьма ограниченных размерах. Крупные тактические дроны в размере более 800 штук стоят немало. Учитывая, что Германия уже устала от постоянных требований Киева в свой адрес, я сомневаюсь, что кто-то будет всерьез воспринимать требования „дайте еще чего-нибудь“ и с восторгом их исполнять. Германия на самом деле весьма прагматично относится к этому вопросу», — заявил военный аналитик. Ранее о выделении Украине финансовой помощи на производство военных беспилотников объявил министр национальной обороны Канады. В рамках поддержки страна намерена предоставить 3 миллиона канадских долларов.