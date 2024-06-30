Рудковская: Канье Уэст посмотрит площадку в «Лужниках»

Американский рэпер Канье Уэст, который находится в Москве, посмотрит стадион «Лужники». Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская.
«По моей информации, завтра Уэст и команда посмотрят „Лужники“. И это еще не факт, что [концерт] точно состоится!» — написала Яна Рудковская в своем telegram-канале.
Она отметила, что если концерт все-таки состоится, то на него за сутки будут распроданы все билеты. При этом, по ее словам, на согласование таких шоу обычно нужно несколько месяцев.
Сам рэпер говорит, что приехал в столицу России, чтобы встретиться с модельером Гошей Рубчинским и отпраздновать его день рождения. Оно прошло 29 июня, передает 360.ru. В информационном центре «Лужников» сообщили, что концерт Уэста не планируется, передает RT.
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