Рудковская: Канье Уэст посмотрит площадку в «Лужниках»

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Канье Уэст находится в России
Канье Уэст находится в России Фото:

Американский рэпер Канье Уэст, который находится в Москве, посмотрит стадион «Лужники». Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская.

«По моей информации, завтра Уэст и команда посмотрят „Лужники“. И это еще не факт, что [концерт] точно состоится!» — написала Яна Рудковская в своем telegram-канале.

Она отметила, что если концерт все-таки состоится, то на него за сутки будут распроданы все билеты. При этом, по ее словам, на согласование таких шоу обычно нужно несколько месяцев.

Сам рэпер говорит, что приехал в столицу России, чтобы встретиться с модельером Гошей Рубчинским и отпраздновать его день рождения. Оно прошло 29 июня, передает 360.ru. В информационном центре «Лужников» сообщили, что концерт Уэста не планируется, передает RT.

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Американский рэпер Канье Уэст, который находится в Москве, посмотрит стадион «Лужники». Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская. «По моей информации, завтра Уэст и команда посмотрят „Лужники“. И это еще не факт, что [концерт] точно состоится!» — написала Яна Рудковская в своем telegram-канале. Она отметила, что если концерт все-таки состоится, то на него за сутки будут распроданы все билеты. При этом, по ее словам, на согласование таких шоу обычно нужно несколько месяцев. Сам рэпер говорит, что приехал в столицу России, чтобы встретиться с модельером Гошей Рубчинским и отпраздновать его день рождения. Оно прошло 29 июня, передает 360.ru. В информационном центре «Лужников» сообщили, что концерт Уэста не планируется, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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