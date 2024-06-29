В Миассе дерево упало на пассажирку такси. Видео

30 июня 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Таксист поспешил вывести машину из-под удара Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Миассе (Челябинская область) дерево упало на пассажирку такси. Об этом сообщают в социальных сетях. «Инцидент произошел в Миассе по улице Вернадского, 30. Дерево эпично завалилось на пассажирку такси», — пишет telegram-канал «Свободный Миасс». На кадрах видно, как женщина подходит к такси, в этот момент раздается хруст, и дерево падает на пассажирку. По счастливой случайности ствол дерева не задел жительницу Миасса, она не получила никаких травм. В этот момент водитель, несмотря на крики пассажиров, поспешил вывести машину из-под удара, в спешке забыв закрыть заднюю дверь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе (Челябинская область) дерево упало на пассажирку такси. Об этом сообщают в социальных сетях. «Инцидент произошел в Миассе по улице Вернадского, 30. Дерево эпично завалилось на пассажирку такси», — пишет telegram-канал «Свободный Миасс». На кадрах видно, как женщина подходит к такси, в этот момент раздается хруст, и дерево падает на пассажирку. По счастливой случайности ствол дерева не задел жительницу Миасса, она не получила никаких травм. В этот момент водитель, несмотря на крики пассажиров, поспешил вывести машину из-под удара, в спешке забыв закрыть заднюю дверь.