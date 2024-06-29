В Миассе (Челябинская область) дерево упало на пассажирку такси. Об этом сообщают в социальных сетях.
«Инцидент произошел в Миассе по улице Вернадского, 30. Дерево эпично завалилось на пассажирку такси», — пишет telegram-канал «Свободный Миасс».
На кадрах видно, как женщина подходит к такси, в этот момент раздается хруст, и дерево падает на пассажирку. По счастливой случайности ствол дерева не задел жительницу Миасса, она не получила никаких травм. В этот момент водитель, несмотря на крики пассажиров, поспешил вывести машину из-под удара, в спешке забыв закрыть заднюю дверь.
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