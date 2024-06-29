29 июня 2024

В Миассе дерево упало на пассажирку такси. Видео

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Таксист поспешил вывести машину из-под удара Фото:

В Миассе (Челябинская область) дерево упало на пассажирку такси. Об этом сообщают в социальных сетях.

«Инцидент произошел в Миассе по улице Вернадского, 30. Дерево эпично завалилось на пассажирку такси», — пишет telegram-канал «Свободный Миасс».

На кадрах видно, как женщина подходит к такси, в этот момент раздается хруст, и дерево падает на пассажирку. По счастливой случайности ствол дерева не задел жительницу Миасса, она не получила никаких травм. В этот момент водитель, несмотря на крики пассажиров, поспешил вывести машину из-под удара, в спешке забыв закрыть заднюю дверь.

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В Миассе (Челябинская область) дерево упало на пассажирку такси. Об этом сообщают в социальных сетях. «Инцидент произошел в Миассе по улице Вернадского, 30. Дерево эпично завалилось на пассажирку такси», — пишет telegram-канал «Свободный Миасс». На кадрах видно, как женщина подходит к такси, в этот момент раздается хруст, и дерево падает на пассажирку. По счастливой случайности ствол дерева не задел жительницу Миасса, она не получила никаких травм. В этот момент водитель, несмотря на крики пассажиров, поспешил вывести машину из-под удара, в спешке забыв закрыть заднюю дверь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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