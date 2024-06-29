29 июня 2024

Екатеринбуржец, упавший под вагон метро, сбежал из больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина сбежал из больницы после госпитализации
Мужчина сбежал из больницы после госпитализации Фото:

Мужчина, утром 30 июня упавший под состав метро в Екатеринбурге, сбежал из больницы № 24 в микрорайоне Вторчермет. Позже его нашли в районе улиц Московская и Объездная в тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник.

«Молодой человек оказался под поездом на станции „Площадь 1905 года“, ушел из больницы № 24… Позднее парня нашли в районе Московской — Объездной», — приводит данные источника Е1.ru.

По данным портала, у екатеринбуржца зафиксировали множественные переломы. После поимки его доставили в отделение реанимации.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга. В ведомстве уточняют информацию. В региональном Минздраве не смогли подтвердить URA.RU информацию о побеге мужчины.

Из-за того, что мужчина упал на пути, были заблокированы несколько станций, а пассажиров эвакуировали из вагонов. Пострадавший выжил, но находился в состоянии средней степени тяжести, однако после побега ему стало хуже.

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Мужчина, утром 30 июня упавший под состав метро в Екатеринбурге, сбежал из больницы № 24 в микрорайоне Вторчермет. Позже его нашли в районе улиц Московская и Объездная в тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник. «Молодой человек оказался под поездом на станции „Площадь 1905 года“, ушел из больницы № 24… Позднее парня нашли в районе Московской — Объездной», — приводит данные источника Е1.ru. По данным портала, у екатеринбуржца зафиксировали множественные переломы. После поимки его доставили в отделение реанимации. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга. В ведомстве уточняют информацию. В региональном Минздраве не смогли подтвердить URA.RU информацию о побеге мужчины. Из-за того, что мужчина упал на пути, были заблокированы несколько станций, а пассажиров эвакуировали из вагонов. Пострадавший выжил, но находился в состоянии средней степени тяжести, однако после побега ему стало хуже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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