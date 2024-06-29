Екатеринбуржец, упавший под вагон метро, сбежал из больницы

Мужчина, утром 30 июня упавший под состав метро в Екатеринбурге, сбежал из больницы № 24 в микрорайоне Вторчермет. Позже его нашли в районе улиц Московская и Объездная в тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник.
«Молодой человек оказался под поездом на станции „Площадь 1905 года“, ушел из больницы № 24… Позднее парня нашли в районе Московской — Объездной», — приводит данные источника Е1.ru.
По данным портала, у екатеринбуржца зафиксировали множественные переломы. После поимки его доставили в отделение реанимации.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга. В ведомстве уточняют информацию. В региональном Минздраве не смогли подтвердить URA.RU информацию о побеге мужчины.
Из-за того, что мужчина упал на пути, были заблокированы несколько станций, а пассажиров эвакуировали из вагонов. Пострадавший выжил, но находился в состоянии средней степени тяжести, однако после побега ему стало хуже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!