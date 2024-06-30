Саперы обнаружили украинскую мину у берегов Турции

Milliyet: в Черном море у берегов Турции саперы обезвредили мину ВСУ
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Турция, море, морское побережье, горы
Около берегов Турции была найдена украинская мина Фото:
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К берегам Турции приплыла украинская мина. Саперы ее обезвредили, сообщает местная газета Milliyet.

«На место происшествия прибыли полиция и береговая охрана. Было установлено, что подозрительный объект — это мина украинского происхождения», — говорится в материале.

Отмечается, что мина была найдена еще в субботу вечером. Она располагалась на глубине пяти метров около берега города Эрегли, передает RT. Из-за находки был временно закрыт доступ к пляжам.

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К берегам Турции приплыла украинская мина. Саперы ее обезвредили, сообщает местная газета Milliyet. «На место происшествия прибыли полиция и береговая охрана. Было установлено, что подозрительный объект — это мина украинского происхождения», — говорится в материале. Отмечается, что мина была найдена еще в субботу вечером. Она располагалась на глубине пяти метров около берега города Эрегли, передает RT. Из-за находки был временно закрыт доступ к пляжам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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