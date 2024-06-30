Саперы обнаружили украинскую мину у берегов Турции

Milliyet: в Черном море у берегов Турции саперы обезвредили мину ВСУ

30 июня 2024 в 21:39 Размер текста - 17 +

Около берегов Турции была найдена украинская мина Фото: Нина Калинина © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К берегам Турции приплыла украинская мина. Саперы ее обезвредили, сообщает местная газета Milliyet. «На место происшествия прибыли полиция и береговая охрана. Было установлено, что подозрительный объект — это мина украинского происхождения», — говорится в материале . Отмечается, что мина была найдена еще в субботу вечером. Она располагалась на глубине пяти метров около берега города Эрегли, передает RT. Из-за находки был временно закрыт доступ к пляжам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К берегам Турции приплыла украинская мина. Саперы ее обезвредили, сообщает местная газета Milliyet. «На место происшествия прибыли полиция и береговая охрана. Было установлено, что подозрительный объект — это мина украинского происхождения», — говорится в материале. Отмечается, что мина была найдена еще в субботу вечером. Она располагалась на глубине пяти метров около берега города Эрегли, передает RT. Из-за находки был временно закрыт доступ к пляжам.