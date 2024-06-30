Саперы обнаружили украинскую мину у берегов Турции

Около берегов Турции была найдена украинская мина
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
К берегам Турции приплыла украинская мина. Саперы ее обезвредили, сообщает местная газета Milliyet.
«На место происшествия прибыли полиция и береговая охрана. Было установлено, что подозрительный объект — это мина украинского происхождения», — говорится в
Отмечается, что мина была найдена еще в субботу вечером. Она располагалась на глубине пяти метров около берега города Эрегли, передает RT. Из-за находки был временно закрыт доступ к пляжам.
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