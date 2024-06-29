Камышлов стал лидером среди городов планеты по количеству выпавших осадков

Камышлов (Свердловская область) возглавил список лидеров городов Земли по количеству выпавших осадков за минувшие сутки. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра России.
«В Камышлове за сутки выпало 47 мм осадков. На втором месте по этому показателю находится город Таблигбо в Того. Тройку лидеров замыкает китайский Чанде, где выпало 35 мм осадков», — со ссылкой на Гидрометцентр пишет ТАСС.
Еще один суточный рекорд также принадлежит России. В районе станции «Восток» (Антарктида) мороз окреп до 60,4 градуса ниже нуля. А самая высокая температура зафиксирована в алжирском городе Уаргла. Там воздух прогрелся до 50,1 градуса.
Ранее жителей РФ предупредили о серьезном изменении климатических условий. Население страны ожидают регулярные мегаливни, грозы, смерчи и ураган. По словам главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, это связано с глобальными изменениями климата.
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