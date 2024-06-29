Россиян предупредили о серьезном изменении климата

Глава «Метео» Шувалов: экстремальные явления будут происходить все чаще

29 июня 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Россиянам стоит привыкать к новому климату, заявил синоптик Александр Шувалов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Москву накрыли смерч и «мегаливень» Мегаливни, грозы, смерчи и ураганы станут частью жизни россиян в ближайшие годы. Это связано с глобальными изменениями климата, считает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Экстремальные явления погоды с нами навсегда. Летом могут быть мегаливни, засухи и прочие вещи. Зимой — экстремальные морозы и сильные холода. Весь набор экстремальных погодных событий будет со временем только учащаться по мере глобальных изменений климата», — рассказал Шувалов MK.RU . Однако московские мегаливни этого года еще не побили рекорд по количеству осадков. Этим летом в столице выпало 180-185 мм осадков, тогда как в сентябре 2013-го — более 200 мм. Шувалов предупредил, что настоящие изменения еще впереди. Ливни станут сильнее, засухи — чаще и интенсивнее. Вследствие этого произойдет переселение некоторых групп насекомых и животных в северные районы (а вместе с ними туда придут и новые болезни). Шувалов подчеркнул, что большинство ученых приписывают изменениям климата антропогенное происхождение. Поэтому принимаются меры для уменьшения влияния человека на климат, в частности, за счет сокращения техногенных выбросов в атмосферу. Ранее Москву накрыла серия природных катаклизмов: несколько сильных ливней, схожих с тропическими, а также смерч и ураган. Погибли десятки людей; паркинги, метро и дороги ушли под воду. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что ураган повредил более 300 автомобилей и повалил более 700 деревьев. 20 июня, когда столицу накрыл ураган «Эдгар», в результате обрушения лесов на 2-й Бауманской улице, 10 погиб мужчина. Он стал второй жертвой стихии: в тот же день пожилого мужчину придавило деревом на Ивановской улице, сообщает 360.ru. Чтобы не пострадать от таких катаклизмов, нужно соблюдать некоторые правила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мегаливни, грозы, смерчи и ураганы станут частью жизни россиян в ближайшие годы. Это связано с глобальными изменениями климата, считает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Экстремальные явления погоды с нами навсегда. Летом могут быть мегаливни, засухи и прочие вещи. Зимой — экстремальные морозы и сильные холода. Весь набор экстремальных погодных событий будет со временем только учащаться по мере глобальных изменений климата», — рассказал Шувалов MK.RU. Однако московские мегаливни этого года еще не побили рекорд по количеству осадков. Этим летом в столице выпало 180-185 мм осадков, тогда как в сентябре 2013-го — более 200 мм. Шувалов предупредил, что настоящие изменения еще впереди. Ливни станут сильнее, засухи — чаще и интенсивнее. Вследствие этого произойдет переселение некоторых групп насекомых и животных в северные районы (а вместе с ними туда придут и новые болезни). Шувалов подчеркнул, что большинство ученых приписывают изменениям климата антропогенное происхождение. Поэтому принимаются меры для уменьшения влияния человека на климат, в частности, за счет сокращения техногенных выбросов в атмосферу. Ранее Москву накрыла серия природных катаклизмов: несколько сильных ливней, схожих с тропическими, а также смерч и ураган. Погибли десятки людей; паркинги, метро и дороги ушли под воду. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что ураган повредил более 300 автомобилей и повалил более 700 деревьев. 20 июня, когда столицу накрыл ураган «Эдгар», в результате обрушения лесов на 2-й Бауманской улице, 10 погиб мужчина. Он стал второй жертвой стихии: в тот же день пожилого мужчину придавило деревом на Ивановской улице, сообщает 360.ru. Чтобы не пострадать от таких катаклизмов, нужно соблюдать некоторые правила.