Главный военкор РФ прилетел в Екатеринбург

Самый популярный военкор России Юрий Подоляка (2,88 миллиона подписчиков в Telegram) прилетел в Екатеринбург, где выступит на форуме «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера-сегодня-завтра» в УрФУ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету события.
«Подоляка в городе, он будет одним из хедлайнеров масштабной дискуссии», — анонсировал собеседник. Форум пройдет 1—2 июля.
На церемонии открытия ждут полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, губернатора Евгения Куйвашева, ректора вуза Виктора Кокшарова и министра молодежной политики Запорожской области Егора Логунова. Среди известных спикеров заявлен не только Подоляка, но и философ Александр Дугин, журналист Федор Лукьянов, народный артист РФ Игорь Угольников, политологи Вардян Багдасарян и Сергей Маркедонов.
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