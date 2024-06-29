29 июня 2024

Главный военкор РФ прилетел в Екатеринбург

Блогер Юрий Подоляка выступит на форуме в УрФУ
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Алексей Текслер и Борис Подольный на торжественной церемонии вручения знаков «Команда Путина». Челябинск, подоляка юрий
Юрий Подоляка подробно освещает спецоперацию РФ на Украине с самого ее начала Фото:

Самый популярный военкор России Юрий Подоляка (2,88 миллиона подписчиков в Telegram) прилетел в Екатеринбург, где выступит на форуме «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера-сегодня-завтра» в УрФУ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету события.

«Подоляка в городе, он будет одним из хедлайнеров масштабной дискуссии», — анонсировал собеседник. Форум пройдет 1—2 июля.

На церемонии открытия ждут полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, губернатора Евгения Куйвашева, ректора вуза Виктора Кокшарова и министра молодежной политики Запорожской области Егора Логунова. Среди известных спикеров заявлен не только Подоляка, но и философ Александр Дугин, журналист Федор Лукьянов, народный артист РФ Игорь Угольников, политологи Вардян Багдасарян и Сергей Маркедонов.

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Самый популярный военкор России Юрий Подоляка (2,88 миллиона подписчиков в Telegram) прилетел в Екатеринбург, где выступит на форуме «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера-сегодня-завтра» в УрФУ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету события. «Подоляка в городе, он будет одним из хедлайнеров масштабной дискуссии», — анонсировал собеседник. Форум пройдет 1—2 июля. На церемонии открытия ждут полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, губернатора Евгения Куйвашева, ректора вуза Виктора Кокшарова и министра молодежной политики Запорожской области Егора Логунова. Среди известных спикеров заявлен не только Подоляка, но и философ Александр Дугин, журналист Федор Лукьянов, народный артист РФ Игорь Угольников, политологи Вардян Багдасарян и Сергей Маркедонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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