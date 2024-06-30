В Белгородской области в результате удара ВСУ умерла 4-летняя девочка

После удара дрона ВСУ в Волоконовском районе Белгородской области погиб ребенок и еще 4 человека получили ранения. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. Случилось самое страшное — от полученных ран 4-летняя девочка скончалась», — написал Гладков у себя в telegram-канале. Он заявил также, что атака ВСУ была совершена при помощи FPV-дрона по движущемуся автомобилю.
Губернатор принес свои соболезнования близким погибшей. Медики, согласно его заявлению, сейчас оказывают помощь уцелевшим.
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