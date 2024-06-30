30 июня 2024
29 июня 2024

В Челябинской области продается горнолыжный центр за 70 млн рублей. Скрин

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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, горнолыжный комплекс, зимние виды спорта, горнолыжный курорт, зимний отдых, горнолыжная трасса, активный отдых, горнолыжник
Горнолыжный центр находится в Ашинском районе (архивное фото) Фото:

В Ашинском районе Челябинской области на продажу выставлен горнолыжный комплекс за 70 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений.

«Продается горнолыжный комплекс в Челябинской области [за] 70 000 000 рублей. Находится в Ашинском районе, городе Миньяр», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Комплекс включает в себя горнолыжные подъемники, технику для обслуживания трасс, в том числе ратраки и водные пушки, а также гостиничный кoмплeкс, мангальные зoны. Земля находится в собcтвеннocти, уточнил продавец.

В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума ранее было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области и ООО «Проектная Компания «Аджигардак». В рамках соглашения планируется развитие сети горнолыжных трасс и инфраструктуры горнолыжного курорта «Аджигардак», который также находится в Ашинском районе Челябинской области. Инвестор намерен сделать курорт одним из лучших в России, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Горнолыжный центр находится в Миньяре
Горнолыжный центр находится в Миньяре

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В Ашинском районе Челябинской области на продажу выставлен горнолыжный комплекс за 70 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Продается горнолыжный комплекс в Челябинской области [за] 70 000 000 рублей. Находится в Ашинском районе, городе Миньяр», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Комплекс включает в себя горнолыжные подъемники, технику для обслуживания трасс, в том числе ратраки и водные пушки, а также гостиничный кoмплeкс, мангальные зoны. Земля находится в собcтвеннocти, уточнил продавец. В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума ранее было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области и ООО «Проектная Компания «Аджигардак». В рамках соглашения планируется развитие сети горнолыжных трасс и инфраструктуры горнолыжного курорта «Аджигардак», который также находится в Ашинском районе Челябинской области. Инвестор намерен сделать курорт одним из лучших в России, сообщила пресс-служба регионального правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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