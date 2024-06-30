В Челябинской области продается горнолыжный центр за 70 млн рублей. Скрин

01 июля 2024 в 06:15 Размер текста - 17 +

Горнолыжный центр находится в Ашинском районе (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ашинском районе Челябинской области на продажу выставлен горнолыжный комплекс за 70 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Продается горнолыжный комплекс в Челябинской области [за] 70 000 000 рублей. Находится в Ашинском районе, городе Миньяр», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Комплекс включает в себя горнолыжные подъемники, технику для обслуживания трасс, в том числе ратраки и водные пушки, а также гостиничный кoмплeкс, мангальные зoны. Земля находится в собcтвеннocти, уточнил продавец. В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума ранее было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области и ООО «Проектная Компания «Аджигардак». В рамках соглашения планируется развитие сети горнолыжных трасс и инфраструктуры горнолыжного курорта «Аджигардак», который также находится в Ашинском районе Челябинской области. Инвестор намерен сделать курорт одним из лучших в России, сообщила пресс-служба регионального правительства. Горнолыжный центр находится в Миньяре Скрин с сайта объявлений «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ашинском районе Челябинской области на продажу выставлен горнолыжный комплекс за 70 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Продается горнолыжный комплекс в Челябинской области [за] 70 000 000 рублей. Находится в Ашинском районе, городе Миньяр», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Комплекс включает в себя горнолыжные подъемники, технику для обслуживания трасс, в том числе ратраки и водные пушки, а также гостиничный кoмплeкс, мангальные зoны. Земля находится в собcтвеннocти, уточнил продавец. В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума ранее было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области и ООО «Проектная Компания «Аджигардак». В рамках соглашения планируется развитие сети горнолыжных трасс и инфраструктуры горнолыжного курорта «Аджигардак», который также находится в Ашинском районе Челябинской области. Инвестор намерен сделать курорт одним из лучших в России, сообщила пресс-служба регионального правительства.