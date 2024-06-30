На выборах во Франции побеждает дружественная РФ партия: чего хочет «Национальное объединение»

На выборах во Франции лидируют противники Макрона

01 июля 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Партия действующего президента Франции проигрывает выборы (архивное фото) Фото: Официальный сайт Президента РФ Во Франции на парламентских выборах лидирует правая партия «Национальное объединение» женщины-политика Марин Ле Пен (34,5% голосов). Далее идет «Новый народный фронт» (до 31,5%). Партия «Вместе», поддерживаемая действующим президентом Эммануэлем Макроном занимает только третье место (до 23%). Что известно о партии «Национальное объединение», которая выступает за поддержку РФ, и какого курса в политике она придерживается — в материале на URA.RU. «Национальное объединение» побеждает коалицию Макрона Правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен (в данный момент лидером партии является Жордан Барделла) лидирует на парламентских выборах во Франции, таковы предварительные итоги. Партия «Вместе» Макрона занимает лишь третье место. Результаты первого тура выборов в Национальное собрание Франции являются предварительными. Они основаны на подсчетах голосов с первых избирательных участков. Второй тур голосования должен пройти 7 июля. Партия имеет 89 депутатских мандатов из 577 в нижней палате французского парламента (Национальное собрание). До парламентских выборов июня 2022 года она имела всего 8 мест в Национальном собрании. Что известно о партии «Национальное объединение» Политическая партия «Национальное объединение» основана в октябре 1972 года французским политиком Жаном-Мари Ле Пеном (отец Марин Ле Пен). До парламентских выборов, который прошли в июне 2022 года, она имела только восемь мест в Национальном собрании. Наибольших успехов партия добивалась на выборах в Национальное собрание в 1986 году (35 мест), а также в Европарламент в 2014 году (24 места). В 2000-х годах по результатам парламентских и муниципальных выборов стала третьей по значимости партией во Франции. Партия Макрона, по предварительным данным, занимает только третье место на выборах Фото: Официальный сайт Европарламента Основные положения политической программы партии «Национальное объединение» ужесточение требований на получение французского гражданства (прием не более десяти тысяч иммигрантов в год);

завершение программ воссоединения семей для мигрантов;

возврат к традиционным ценностям, в частности поощрение многодетных семей, ограничение абортов, сохранение французской культуры;

при наличии одинаковых навыков предоставлять рабочие места и пособия французам, а не мигрантам;

сокращение продолжительности вида на жительство с десяти до трех лет;

запрет всех расистских и дискриминационных практик, особенно, в общественных местах. В частности, представители партии предлагают запретить халяль в школьных столовых и раздельное посещение бассейнов;

рассмотреть возможность возвращения смертной казни;

реформа президентского срока. Предлагается не более одного избрания на семь лет, изменение статуса заморских территорий Франции и выборной системы;

пересмотр договоров с Евросоюзом и выход из НАТО;

также противодействие процессам глобализации, снижение зависимости страны от Евросоюза и других международных организаций. Своим успехом партия «Национальное объединение» во многом обязана антииммигрантской риторике. В 80-х годах тема иммиграции стала центральной всего политического курса. Это заставило миллионы недовольных коренных французов по-новому взглянуть на партию. Тогда же Ле Пен выдвинула лозунг, направленный на сохранение культуры Франции. Одновременно программа партии включает в себя резкое ограничение вмешательства государства во внутреннюю экономику страны. Экономическая часть программы партии основана на взглядах Жака Сапира. Американский способ ведения дел ничего не принес Франции, уверена Ле Пен Фото: Владимир Андреев © URA.RU За период своего существования партия эволюционировала от ультраправой до правоцентристской. «Американский способ ведения дел ничего не принес Франции. Принятые в США методы не подходят для нужд Франции и французов. Мультинациональные интересы, которые там приняты, только ослабляют Францию», — заявляла Ле Пен. Отношение партии «Национальное объединение» к России Лидерство Ле Пен во Франции считается подарком для президента России Владимира Путина, сообщает агентство Bloomberg. Победа партии Ле Пен подорвет поддержку Украины со стороны европейских стран. Ослабление позиций Макрона и усиление Ле Пен серьезно беспокоит европейских союзников, которые переживают о потере активной поддержки Киева. Победа партии «Национальное объединение» подорвет поддержку ВСУ Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Sean J. Berry Лидер партии Барделла ранее заявлял, что готов поддерживать Украину, но если это не ухудшит отношения с Москвой. Не должно произойти эскалации отношений с РФ, отмечал политик, пишет «Национальная служба новостей». В марте в докладе премьер-министру Франции Габриэлу Атталь Ле Пен назвала Макрона «словоблудом». Она сообщила о провале действующего президента Франции в поиске союзников для ввода войск на Украину. Все это «успокоило Путина», отметила Ле Пен. Воинственные заявления Макрона были единодушно отвергнуты от Вашингтона до Берлина, от Осло до Мадрида, говорила она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Франции на парламентских выборах лидирует правая партия «Национальное объединение» женщины-политика Марин Ле Пен (34,5% голосов). Далее идет «Новый народный фронт» (до 31,5%). Партия «Вместе», поддерживаемая действующим президентом Эммануэлем Макроном занимает только третье место (до 23%). Что известно о партии «Национальное объединение», которая выступает за поддержку РФ, и какого курса в политике она придерживается — в материале на URA.RU. Правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен (в данный момент лидером партии является Жордан Барделла) лидирует на парламентских выборах во Франции, таковы предварительные итоги. Партия «Вместе» Макрона занимает лишь третье место. Результаты первого тура выборов в Национальное собрание Франции являются предварительными. Они основаны на подсчетах голосов с первых избирательных участков. Второй тур голосования должен пройти 7 июля. Партия имеет 89 депутатских мандатов из 577 в нижней палате французского парламента (Национальное собрание). До парламентских выборов июня 2022 года она имела всего 8 мест в Национальном собрании. Политическая партия «Национальное объединение» основана в октябре 1972 года французским политиком Жаном-Мари Ле Пеном (отец Марин Ле Пен). До парламентских выборов, который прошли в июне 2022 года, она имела только восемь мест в Национальном собрании. Наибольших успехов партия добивалась на выборах в Национальное собрание в 1986 году (35 мест), а также в Европарламент в 2014 году (24 места). В 2000-х годах по результатам парламентских и муниципальных выборов стала третьей по значимости партией во Франции. Основные положения политической программы партии «Национальное объединение» Своим успехом партия «Национальное объединение» во многом обязана антииммигрантской риторике. В 80-х годах тема иммиграции стала центральной всего политического курса. Это заставило миллионы недовольных коренных французов по-новому взглянуть на партию. Тогда же Ле Пен выдвинула лозунг, направленный на сохранение культуры Франции. Одновременно программа партии включает в себя резкое ограничение вмешательства государства во внутреннюю экономику страны. Экономическая часть программы партии основана на взглядах Жака Сапира. За период своего существования партия эволюционировала от ультраправой до правоцентристской. «Американский способ ведения дел ничего не принес Франции. Принятые в США методы не подходят для нужд Франции и французов. Мультинациональные интересы, которые там приняты, только ослабляют Францию», — заявляла Ле Пен. Лидерство Ле Пен во Франции считается подарком для президента России Владимира Путина, сообщает агентство Bloomberg. Победа партии Ле Пен подорвет поддержку Украины со стороны европейских стран. Ослабление позиций Макрона и усиление Ле Пен серьезно беспокоит европейских союзников, которые переживают о потере активной поддержки Киева. Лидер партии Барделла ранее заявлял, что готов поддерживать Украину, но если это не ухудшит отношения с Москвой. Не должно произойти эскалации отношений с РФ, отмечал политик, пишет «Национальная служба новостей». В марте в докладе премьер-министру Франции Габриэлу Атталь Ле Пен назвала Макрона «словоблудом». Она сообщила о провале действующего президента Франции в поиске союзников для ввода войск на Украину. Все это «успокоило Путина», отметила Ле Пен. Воинственные заявления Макрона были единодушно отвергнуты от Вашингтона до Берлина, от Осло до Мадрида, говорила она.