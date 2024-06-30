На парламентских выборах во Франции, по предварительным данным, лидирует правая партия «Национальное объединение» политика Марин Ле Пен. Партия действующего президента Эммануэля Макрона занимает третье место.
«Национальное объединение» опережает своих ближайших конкурентов, согласно предварительным данным, получая от 33,5% до 34,5% голосов. За ним следует «Новый народный фронт», который получает от 29% до 31,5%. Коалиция «Вместе», поддерживаемая президентом Макроном, занимает третье место с результатом от 19% до 23%», — сообщает агентство RTBF Actus.
Результаты первого тура выборов в Национальное собрание Франции являются предварительными и основаны на подсчетах голосов с первых избирательных участков. Второй тур голосования запланирован на 7 июля.
Французский депутат Марин Ле Пен, чья партия стала лидером на нынешних выборах, известна своей поддержкой РФ. Агентство Bloomberg отмечало, что ее лидерство во Франции можно считать подарком российскому президенту Владимиру Путину.
Нынешние выборы должны определить баланс сил в стране на ближайшие годы. Явка на выборах составила 59%, передает RT.
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