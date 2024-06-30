ФАС выявила мошенничество с госзакупками на 6,5 млрд рублей

01 июля 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

В настоящий момент ФАС рассматриваются еще 15 подобных дел Фото: Владимир Андреев © URA.RU С начала 2024 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила госзакупки на 6,5 миллиардов рублей, выигранные с помощью подложных документов. Сейчас в ФАС рассматриваются еще 15 подобных дел с совокупной стоимостью контрактов свыше одного миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. «Госзакупки на 6,5 млрд рублей, выигранные с использованием подложных документов, выявили в ФАС с начала 2024 года. Кроме того, в настоящий момент ФАС рассматриваются еще 15 подобных дел с совокупной стоимостью контрактов свыше 1 млрд рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФАС. В 2023 году таких нарушений было установлено за весь год на десять миллиардов рублей. Больше всего нарушений отмечается в строительной отрасли. Поддельные сведения, чаще всего, касаются опыта подрядчика, что позволяет им получать дополнительные баллы и выигрывать тендеры. ФАС ранее выявила сговор дорожников на 1,6 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области. Дорожные компании «Стройкапиталгрупп» и «Промпесок» заподозрили в искусственном поддержании определенных цен в ходе торгов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала 2024 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила госзакупки на 6,5 миллиардов рублей, выигранные с помощью подложных документов. Сейчас в ФАС рассматриваются еще 15 подобных дел с совокупной стоимостью контрактов свыше одного миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. «Госзакупки на 6,5 млрд рублей, выигранные с использованием подложных документов, выявили в ФАС с начала 2024 года. Кроме того, в настоящий момент ФАС рассматриваются еще 15 подобных дел с совокупной стоимостью контрактов свыше 1 млрд рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФАС. В 2023 году таких нарушений было установлено за весь год на десять миллиардов рублей. Больше всего нарушений отмечается в строительной отрасли. Поддельные сведения, чаще всего, касаются опыта подрядчика, что позволяет им получать дополнительные баллы и выигрывать тендеры. ФАС ранее выявила сговор дорожников на 1,6 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области. Дорожные компании «Стройкапиталгрупп» и «Промпесок» заподозрили в искусственном поддержании определенных цен в ходе торгов.