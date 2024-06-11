ФАС выявила сговор дорожников на 1,6 млрд рублей

ФАС разоблачила картель в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
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Рейд по городу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Курган, дорога, въезд в город
ФАС уличила дорожные компании в нарушении антимонопольного законодательства Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила дорожный картель в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области. Дорожные компании «Стройкапиталгрупп» и «Промпесок» уличили в искусственном поддержании определенных цен в ходе торгов. Таким образом компании нарушали антимонопольное законодательство.

«Признаки нарушения обнаружены на торгах в рамках реализации национального проекта „Безопасные качественные дороги“. <…> Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в открытых конкурсах. <…> Сумма начальных цен торгов с признаками картеля составляет 1 600 376 153 рубля», — отмечается в сообщении ФАС. Пресс-релиз опубликован на официальном сайте службы. В нарушении законодательства уличены компании «Стройкапиталгрупп» и «Промпесок». Нарушения зафиксированы в Рязанской области. При установлении вины компаниям будет грозить штраф.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в России с 2019 года. Его цель в том, чтобы снизить общую смертность на дорогах. Проект был лично инициирован российским главой Владимиром Путиным.

Ранее ФАС также внесла дорожную компанию «Стройуслуга» в список недобросовестных. Ее уличили в нарушении сроков выполнения контрактов. Она занималась возведением дороги из ХМАО в Екатеринбург.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила дорожный картель в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области. Дорожные компании «Стройкапиталгрупп» и «Промпесок» уличили в искусственном поддержании определенных цен в ходе торгов. Таким образом компании нарушали антимонопольное законодательство. «Признаки нарушения обнаружены на торгах в рамках реализации национального проекта „Безопасные качественные дороги“. <…> Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в открытых конкурсах. <…> Сумма начальных цен торгов с признаками картеля составляет 1 600 376 153 рубля», — отмечается в сообщении ФАС. Пресс-релиз опубликован на официальном сайте службы. В нарушении законодательства уличены компании «Стройкапиталгрупп» и «Промпесок». Нарушения зафиксированы в Рязанской области. При установлении вины компаниям будет грозить штраф. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в России с 2019 года. Его цель в том, чтобы снизить общую смертность на дорогах. Проект был лично инициирован российским главой Владимиром Путиным. Ранее ФАС также внесла дорожную компанию «Стройуслуга» в список недобросовестных. Ее уличили в нарушении сроков выполнения контрактов. Она занималась возведением дороги из ХМАО в Екатеринбург.
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© Служба новостей «URA.RU»
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