Как сэкономить на электроэнергии: топ приборов, увеличивающих платежи за коммунальные услуги

С 1 июля в Москве и других регионах произошло увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Различные устройства потребляют разное количество электроэнергии. О том, как лучше учесть «характер» приборов, чтобы снизить коммунальные платежи — в материале URA.RU.
Кондиционер
Кондиционеры потребляют от 700 до 2000 Вт электроэнергии, что эквивалентно энергопотреблению 200-400 светодиодных ламп. Это потребление зависит от типа устройства и площади помещения, для которого оно предназначено.
При выборе кондиционера важно обращать внимание на параметр «максимальная потребляемая мощность», который не следует путать с мощностью охлаждения. Например, мощность охлаждения может составлять 4,5 кВт, тогда как фактическое потребление энергии будет только 1,5 кВт. Именно потребляемая мощность влияет на расход электроэнергии.
Кондиционеры известны своим высоким энергопотреблением, особенно в жаркие дни, когда они могут работать шесть—восемь часов подряд, что приводит к затратам около 30-40 рублей в день. Хотя кондиционеры работают с перерывами, включаясь и выключаясь, к концу месяца суммарные расходы на электроэнергию могут быть значительными.
Как уменьшить расход
Для снижения расхода электроэнергии рекомендуется приобретение устройств с высоким классом энергоэффективности, таким как А++ или А+++. Хотя такие модели обычно стоят дороже, они потребляют значительно меньше энергии. Кроме того, стоит учитывать, что интенсивность охлаждения помещения напрямую влияет на энергопотребление.
Например, поддержание температуры в помещении на уровне +18 градусов при наружной температуре +28 потребует больше энергии, чем если установить температуру на +23. Оптимальным решением будет установка температуры кондиционера на пять—семь градусов ниже внешней температуры.
Обогреватели
Отопительные приборы, такие как конвекторы, потребляют от 1500 до 2000 Вт энергии, что эквивалентно энергопотреблению 300-400 светодиодных ламп. Эти устройства известны своим высоким энергопотреблением, поскольку их КПД приближается к 100%.
Это означает, что почти вся затраченная электроэнергия преобразуется в тепло. Однако для обогрева помещений требуется много энергии, и постоянная работа одного конвектора мощностью один кВт может стоить около 120 рублей в сутки.
Как уменьшить расход
Рекомендуется выбирать обогреватели с возможностью настройки. Наличие термостата, который автоматически выключает устройство при достижении заданной температуры, поможет экономить энергию. Ещё более эффективным будет прибор с возможностью регулировки по времени суток, что позволит уменьшить нагрев в периоды, когда дома никого нет.
Электрочайник
Электрические чайники потребляют от 1000 до 2200 Вт мощности, что сравнимо с потреблением 200-440 светодиодных ламп. Высокое потребление энергии у чайников объясняется их высокой мощностью, необходимой для быстрого кипячения воды.
Например, чайник объемом один литр обычно имеет мощность около одного кВт, тогда как двухлитровый модель требует не менее двух кВт. Среднее время, необходимое для кипячения полного чайника, составляет около трех минут, и стоимость одного кипячения колеблется от 25 до 50 копеек.
Как снизить расход
Стоит выбирать чайник с объемом, соответствующим потребностям: для одного или двух человек достаточно модели на один литр. Кроме того, рекомендуется заливать в чайник ровно столько воды, сколько нужно. Также на энергопотребление влияет начальная температура воды: чем она выше, тем меньше энергии потребуется для нагрева. Если дать воде предварительно нагреться до комнатной температуры, чайник потребует меньше энергии. Однако экономия от таких мер будет незначительной.
Утюг или парогенератор
Утюги потребляют от 2000 до 2500 Вт энергии, что эквивалентно энергопотреблению 400-520 светодиодных ламп. Такое высокое потребление электроэнергии объясняется необходимостью сильного нагрева устройства до температур вплоть до 200 градусов в зависимости от выбранного режима глажки.
Парогенераторы, использующие еще больше мощности, обеспечивают быстрый нагрев воды и генерацию пара. Стоимость одного часа глажки с использованием утюга составляет примерно 10 рублей.
Как снизить расход
Можно воспользоваться несколькими способами. Первый — использование режима энергосбережения ("экорежим"), который, по утверждениям производителей, позволяет экономить до 20% электричества. Второй способ — снижение температуры глажки при сохранении качества глажения. Оба эти метода помогут уменьшить энергопотребление и сэкономить на коммунальных платежах.
Бойлер
Бойлеры потребляют от 1500 до 7000 Вт энергии, что эквивалентно энергопотреблению от 300 до 1400 светодиодных ламп. Это значительное потребление энергии связано с функциональностью устройства.
Накопительные бойлеры, рассчитанные на объем от 60 до 200 литров, медленно нагревают воду до температуры 40—60 градусов, что идеально подходит для использования в периоды отключения горячей воды. Проточные бойлеры, в свою очередь, обеспечивают мгновенный нагрев воды, из-за чего их мощность в два—три раза выше по сравнению с накопительными моделями.
Как снизить расход
При выборе накопительного бойлера стоит подбирать объем в соответствии с потребностями семьи: для двух взрослых достаточно 60—80 литров, а для семьи с двумя детьми потребуется вдвое больше. Меньший объем бойлера позволяет экономить на энергии, необходимой для нагрева воды.
Кроме того, установка более низкой температуры горячей воды также способствует экономии и предотвращает риск случайных ожогов. Поскольку вода из центрального водопровода обычно поступает при температуре около 55 градусов, а на практике достаточно и 50.
Стиральная и посудомоечная машина
Они потребляют среднем 1200 Вт за один цикл работы. Это сопоставимо с энергопотреблением 160-200 светодиодных ламп.
Высокое потребление энергии обусловлено необходимостью нагрева воды до температуры 40—60 градусов в зависимости от выбранного режима стирки. Кроме того, значительное количество электричества расходуется на прокрутку барабана, который становится особенно тяжелым из-за намокшего белья.
Как уменьшить расход
Для уменьшения энергопотребления рекомендуется выбирать стиральные машины с классом энергоэффективности А++ или А+++. Эффективным решением также является использование более низких температур при стирке и выбор программ с меньшей продолжительностью цикла. Многие современные модели оснащены специальным экорежимом, который позволяет дополнительно снизить расход электроэнергии.
Холодильник
Холодильник является неотъемлемым элементом каждого дома или квартиры. В отличие от других бытовых приборов, таких как компьютеры или телевизоры, холодильник работает непрерывно и потребляет 500-750 Вт в сутки, что составляет примерно 20-23 кВт в месяц.
Как уменьшить расход
Энергопотребление холодильника увеличивается с повышением температуры окружающей среды. Поэтому рекомендуется устанавливать его в местах, наиболее удаленных от источников тепла, таких как духовка или варочная поверхность, чтобы снизить необходимость в дополнительной энергии для охлаждения.
Телевизор и приставка цифрового ТВ
В каждом доме и квартире обычно есть минимум один телевизор, и часто их количество достигает двух или трех, размещенных в разных комнатах. Несмотря на кажущееся отключение телевизора с помощью пульта, устройство продолжает потреблять электроэнергию, находясь в режиме ожидания.
Такой «выключенный» телевизор в сутки расходует 25-40 Вт. Если к нему подключена приставка цифрового или спутникового телевидения, суммарное потребление энергии увеличивается до 150-400 Вт в сутки, что в месяц может составить до шести кВт.
Как уменьшить расход
По возможности не стоит оставлять телевизоры включенными, когда они не используются. Также рекомендуется полностью отключать от сети телевизоры, DVD-плееры и видеомагнитофоны, когда вы покидаете дом, чтобы предотвратить их работу в режиме ожидания. Это поможет снизить ненужное потребление электроэнергии.
Компьютер и ноутбук
При подключении к сети этот аппарат потребляет около 100 Вт за сутки, что в месяц составляет примерно четыре кВт. Ноутбук потребляет меньше энергии — около 70 Вт в сутки.
Как уменьшить расход
Не стоит оставлять компьютер и ноутбук в спящем режиме на ночь. Так как объем потребленной электроэнергии может увеличиться вдвое.
Способ снижения расходов
Один из наиболее эффективных способов снизить затраты на энергоемкую бытовую технику — использовать ее в ночное время. Владельцы квартир с двухтарифным счетчиком электроэнергии могут значительно экономить, поскольку стоимость киловатта в период с 23:00 до 7:00 утра снижается в 2,5–три раза. Однако этот метод подходит не всем, а только тем, кто привык не спать ночью, или тем, у кого есть стиральная машина с функцией отложенного старта.
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