ВСУ атаковали российские регионы с помощью 36 беспилотников

МО РФ: средства ПВО РФ сбили 36 беспилотников за ночь

Минобороны отчиталось об уничтожении 36 беспилотников за ночь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 36 беспилотников за ночь. Все они были ликвидированы, сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено девять БПЛА над территорией Курской области и девять БПЛА — над территорией Белгородской области», — передали Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Всего уничтожено 36 дронов.