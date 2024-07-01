ВСУ атаковали российские регионы с помощью 36 беспилотников

МО РФ: средства ПВО РФ сбили 36 беспилотников за ночь
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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "полоса препятствий". Пермь, полоса препятствий, квадрокоптер, бпла, аэро съемка, воздушная съемка,  дрон
Минобороны отчиталось об уничтожении 36 беспилотников за ночь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 36 беспилотников за ночь. Все они были ликвидированы, сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено девять БПЛА над территорией Курской области и девять БПЛА — над территорией Белгородской области», — передали Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Всего уничтожено 36 дронов.

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ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 36 беспилотников за ночь. Все они были ликвидированы, сообщили в Минобороны. «Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено девять БПЛА над территорией Курской области и девять БПЛА — над территорией Белгородской области», — передали Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Всего уничтожено 36 дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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