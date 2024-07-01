ВСУ атаковали российские регионы с помощью 36 беспилотников

Минобороны отчиталось об уничтожении 36 беспилотников за ночь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 36 беспилотников за ночь. Все они были ликвидированы, сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено девять БПЛА над территорией Курской области и девять БПЛА — над территорией Белгородской области», — передали Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Всего уничтожено 36 дронов.
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