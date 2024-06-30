30 июня 2024

В Екатеринбурге жителям многоэтажки отключили лифты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом № 177а на улице Белинского, где покончила с собой Алёна Братчикова. Екатеринбург, лифт, многоквартирный дом
Лифты не работают с 29 июня (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге жители многоэтажки по адресу Машинная, 3а, столкнулись с серьезной проблемой: с 29 июня в их доме перестали работать лифты. Жителям высотки теперь приходится подниматься и спускаться пешком.

«Лифты отключены по требованию управляющей компании», — сообщил Е1.ru диспетчер Уральской лифтовой компании, которая обслуживает подъемники в доме. Однако конкретные причины такого решения ей неизвестны. Жильцы дома рассказали, что два месяца назад они проголосовали за смену управляющей компании на ТСЖ из-за недовольства работой предыдущей компании. «Теперь бывшая управляющая компания ведет борьбу за контроль над домом», — заявил один из собственников квартир.

По словам жителей, проблемы с лифтами начались еще семь месяцев назад, когда были отключены грузовые лифты, а теперь ситуация усугубилась отключением и пассажирских. В реестре объектов жилого фонда не указана текущая управляющая организация. Ранее жильцы обслуживались компанией «Синергия-1», чей офис, по данным 2ГИС, расположен в этом же здании.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УК «Синергия-1». На звонок журналиста никто не ответил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге жители многоэтажки по адресу Машинная, 3а, столкнулись с серьезной проблемой: с 29 июня в их доме перестали работать лифты. Жителям высотки теперь приходится подниматься и спускаться пешком. «Лифты отключены по требованию управляющей компании», — сообщил Е1.ru диспетчер Уральской лифтовой компании, которая обслуживает подъемники в доме. Однако конкретные причины такого решения ей неизвестны. Жильцы дома рассказали, что два месяца назад они проголосовали за смену управляющей компании на ТСЖ из-за недовольства работой предыдущей компании. «Теперь бывшая управляющая компания ведет борьбу за контроль над домом», — заявил один из собственников квартир. По словам жителей, проблемы с лифтами начались еще семь месяцев назад, когда были отключены грузовые лифты, а теперь ситуация усугубилась отключением и пассажирских. В реестре объектов жилого фонда не указана текущая управляющая организация. Ранее жильцы обслуживались компанией «Синергия-1», чей офис, по данным 2ГИС, расположен в этом же здании. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УК «Синергия-1». На звонок журналиста никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...