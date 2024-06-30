30 июня 2024

В челябинских нацпарках реки вышли из берегов и затопили туристические тропы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Юрюзань создала помехи для туристов
Река Юрюзань создала помехи для туристов Фото:

В нацпарках «Зигальга» Катав-Ивановского района и «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) реки вышли из берегов, затопив тропы. Как рассказали в пресс-службе учреждений, в ряде мест маршруты стали непроходимыми.

«В результате продолжительных ливней река Юрюзань переполнилась. Водная артерия затопила тропу „Предгорья Зигальги“. В некоторых местах уровень воды достигает колена», — заявили в офисе нацпарка.

На Таганае разлившийся Киалим преградил путь в сторону Тургояка. Сейчас туда невозможно пройти даже вброд.

Посетителям рекомендовали быть особенно осторожными и использовать высокую непромокаемую обувь при посещении не только данных троп, но и других маршрутов в парках. Высокий уровень воды наблюдается повсеместно.

Ситуация может измениться в связи с потеплением. По данным синоптиков, на Челябинскую область надвигается 30-градусная жара.

Вода на Зигальге стоит по колено
Вода на Зигальге стоит по колено
Фото:
Река вышла из берегов после многодневных дождей
Река вышла из берегов после многодневных дождей
Фото:
Туристов просили отправляться в лес в высоких сапогах
Туристов просили отправляться в лес в высоких сапогах
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В нацпарках «Зигальга» Катав-Ивановского района и «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) реки вышли из берегов, затопив тропы. Как рассказали в пресс-службе учреждений, в ряде мест маршруты стали непроходимыми. «В результате продолжительных ливней река Юрюзань переполнилась. Водная артерия затопила тропу „Предгорья Зигальги“. В некоторых местах уровень воды достигает колена», — заявили в офисе нацпарка. На Таганае разлившийся Киалим преградил путь в сторону Тургояка. Сейчас туда невозможно пройти даже вброд. Посетителям рекомендовали быть особенно осторожными и использовать высокую непромокаемую обувь при посещении не только данных троп, но и других маршрутов в парках. Высокий уровень воды наблюдается повсеместно. Ситуация может измениться в связи с потеплением. По данным синоптиков, на Челябинскую область надвигается 30-градусная жара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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