В нацпарках «Зигальга» Катав-Ивановского района и «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) реки вышли из берегов, затопив тропы. Как рассказали в пресс-службе учреждений, в ряде мест маршруты стали непроходимыми.
«В результате продолжительных ливней река Юрюзань переполнилась. Водная артерия затопила тропу „Предгорья Зигальги“. В некоторых местах уровень воды достигает колена», — заявили в офисе нацпарка.
На Таганае разлившийся Киалим преградил путь в сторону Тургояка. Сейчас туда невозможно пройти даже вброд.
Посетителям рекомендовали быть особенно осторожными и использовать высокую непромокаемую обувь при посещении не только данных троп, но и других маршрутов в парках. Высокий уровень воды наблюдается повсеместно.
Ситуация может измениться в связи с потеплением. По данным синоптиков, на Челябинскую область надвигается 30-градусная жара.
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