Офицер застрелил товарища на охоте в Челябинской области

01 июля 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Военнослужащий перепутал товарища с кабаном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военнослужащий застрелил коллегу на охоте в Троицком районе Челябинской области. Следствие установило, что причиной стала неосторожность, сообщили 1 июля URA.RU в Магнитогорском гарнизонном суде. «Шесть друзей собрались, чтобы поохотиться на кабана. В лесу, в четырех километрах от деревни Сбитнево, двое охотников заняли стрелковые позиции, а остальные начали загонять на них зверя, двигаясь с противоположной стороны. Услышав два выстрела со стороны стрелка, один из загонщиков также выстрелил по неясно видимой цели и попал в стоявшего на номере товарищу», — пояснили в пресс-службе суда. Картечь угодила охотнику в голову, и спустя две недели он умер в областной больнице. Младшего лейтенанта М. признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде ограничения по службе с удержанием части зарплаты доход государства. Также офицеру придется выплатить по миллиону рублей жене и сыну погибшего товарища. Его ружье конфисковано, на два года лейтенанту запрещено владеть охотничьим оружием и заниматься любой деятельностью, связанной с охотой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащий застрелил коллегу на охоте в Троицком районе Челябинской области. Следствие установило, что причиной стала неосторожность, сообщили 1 июля URA.RU в Магнитогорском гарнизонном суде. «Шесть друзей собрались, чтобы поохотиться на кабана. В лесу, в четырех километрах от деревни Сбитнево, двое охотников заняли стрелковые позиции, а остальные начали загонять на них зверя, двигаясь с противоположной стороны. Услышав два выстрела со стороны стрелка, один из загонщиков также выстрелил по неясно видимой цели и попал в стоявшего на номере товарищу», — пояснили в пресс-службе суда. Картечь угодила охотнику в голову, и спустя две недели он умер в областной больнице. Младшего лейтенанта М. признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде ограничения по службе с удержанием части зарплаты доход государства. Также офицеру придется выплатить по миллиону рублей жене и сыну погибшего товарища. Его ружье конфисковано, на два года лейтенанту запрещено владеть охотничьим оружием и заниматься любой деятельностью, связанной с охотой.