30 июня 2024

Офицер застрелил товарища на охоте в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Военнослужащий перепутал товарища с кабаном Фото:

Военнослужащий застрелил коллегу на охоте в Троицком районе Челябинской области. Следствие установило, что причиной стала неосторожность, сообщили 1 июля URA.RU в Магнитогорском гарнизонном суде.

«Шесть друзей собрались, чтобы поохотиться на кабана. В лесу, в четырех километрах от деревни Сбитнево, двое охотников заняли стрелковые позиции, а остальные начали загонять на них зверя, двигаясь с противоположной стороны. Услышав два выстрела со стороны стрелка, один из загонщиков также выстрелил по неясно видимой цели и попал в стоявшего на номере товарищу», — пояснили в пресс-службе суда.

Картечь угодила охотнику в голову, и спустя две недели он умер в областной больнице. Младшего лейтенанта М. признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде ограничения по службе с удержанием части зарплаты доход государства. Также офицеру придется выплатить по миллиону рублей жене и сыну погибшего товарища. Его ружье конфисковано, на два года лейтенанту запрещено владеть охотничьим оружием и заниматься любой деятельностью, связанной с охотой.

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Военнослужащий застрелил коллегу на охоте в Троицком районе Челябинской области. Следствие установило, что причиной стала неосторожность, сообщили 1 июля URA.RU в Магнитогорском гарнизонном суде. «Шесть друзей собрались, чтобы поохотиться на кабана. В лесу, в четырех километрах от деревни Сбитнево, двое охотников заняли стрелковые позиции, а остальные начали загонять на них зверя, двигаясь с противоположной стороны. Услышав два выстрела со стороны стрелка, один из загонщиков также выстрелил по неясно видимой цели и попал в стоявшего на номере товарищу», — пояснили в пресс-службе суда. Картечь угодила охотнику в голову, и спустя две недели он умер в областной больнице. Младшего лейтенанта М. признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде ограничения по службе с удержанием части зарплаты доход государства. Также офицеру придется выплатить по миллиону рублей жене и сыну погибшего товарища. Его ружье конфисковано, на два года лейтенанту запрещено владеть охотничьим оружием и заниматься любой деятельностью, связанной с охотой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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