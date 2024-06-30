30 июня 2024

Отдых в Турции с вылетом из Челябинска подорожал на 35%

«Слетать.ру»: спрос на туры челябинцы за год сократили на 12%
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость отдыха снизила спрос челябинцев на туры
Стоимость отдыха снизила спрос челябинцев на туры Фото:

Отдых в Турции с вылетами из Челябинска в июне 2024 года в сравнении с тем же месяцем 2023 года стал дороже на 35%. Как URA.RU сообщили в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру», инфляция сократила число туристов в данном направлении. Участники рынка подтвердили тренд.

«Средний чек на туры с вылетом из Челябинска на текущий момент стал выше на 35% в Турцию. Размер чека достиг 221,7 тысячи рублей», — заявили URA.RU в «Слетать.ру».

Другие направления также поднялись в цене. Курорты России подорожали на 30% до 100,8 тысячи рублей, туры в Абхазию стали стоить дороже на 46,5% (стоимость покупки составила до 117 тысяч). Емкость направлений турпотоков перераспределилась. Если годом ранее за июнь в Турции отдохнул 51% купивших туры «Слетать.ру», то теперь — лишь 36%. При этом в России отдохнули все те же 33%, зато в Абхазию отправилось 31% путешественников вместо 16% в 2023 году.

Глубина бронирования, по данным "Слетать.ру", возросла практически в 1,5 раза до 3,5 недель. Средняя продолжительность поездки не изменилась и составила восемь ночей. В среднем уровень спроса на туры с вылетом из Челябинска и с заездами в течение июня практически на 12% уступил аналогичным показателям прошлого года. Руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева объяснила тенденцию удорожанием путевок при сохранении доходов на прежнем уровне.

«На спросе, в первую очередь, отразился рост стоимости туров. Клиенты стали отказываться от дальних поездок или выбирать более бюджетные варианты», — прокомментировала URA.RU собеседница.

Среди альтернатив челябинцы стали чаще бронировать отдых самостоятельно. В некоторых случаев жители предпочли пересесть за руль и отправиться на курорты на личных авто.

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Отдых в Турции с вылетами из Челябинска в июне 2024 года в сравнении с тем же месяцем 2023 года стал дороже на 35%. Как URA.RU сообщили в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру», инфляция сократила число туристов в данном направлении. Участники рынка подтвердили тренд. «Средний чек на туры с вылетом из Челябинска на текущий момент стал выше на 35% в Турцию. Размер чека достиг 221,7 тысячи рублей», — заявили URA.RU в «Слетать.ру». Другие направления также поднялись в цене. Курорты России подорожали на 30% до 100,8 тысячи рублей, туры в Абхазию стали стоить дороже на 46,5% (стоимость покупки составила до 117 тысяч). Емкость направлений турпотоков перераспределилась. Если годом ранее за июнь в Турции отдохнул 51% купивших туры «Слетать.ру», то теперь — лишь 36%. При этом в России отдохнули все те же 33%, зато в Абхазию отправилось 31% путешественников вместо 16% в 2023 году. Глубина бронирования, по данным "Слетать.ру", возросла практически в 1,5 раза до 3,5 недель. Средняя продолжительность поездки не изменилась и составила восемь ночей. В среднем уровень спроса на туры с вылетом из Челябинска и с заездами в течение июня практически на 12% уступил аналогичным показателям прошлого года. Руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева объяснила тенденцию удорожанием путевок при сохранении доходов на прежнем уровне. «На спросе, в первую очередь, отразился рост стоимости туров. Клиенты стали отказываться от дальних поездок или выбирать более бюджетные варианты», — прокомментировала URA.RU собеседница. Среди альтернатив челябинцы стали чаще бронировать отдых самостоятельно. В некоторых случаев жители предпочли пересесть за руль и отправиться на курорты на личных авто.
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© Служба новостей «URA.RU»
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