РБК: соседи террористов в Дагестане не подозревали в них экстремистов

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Жители села Сергокала не знали, что их односельчане являются террористами Фото:
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В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

Террористы, устроившие теракт в Дагестане, были религиозными людьми, однако их односельчане не подозревали, что они являются экстремистами. При этом жители знали, что нападавшие были приверженцами ваххабизма.

«Террористы были религиозными, ваххабитами, но заподозрить их в терроризме никто не мог», — передает слова жителей села Сергокала РБК. Отмечается, что теракт совершили выходцы из Сергокалы, включая сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа и Адиля. Ваххабизм подразумевает фундаменталистское, радикальное толкование ислама времен VII века с верой в единого Бога.

По информации РБК, Осман и Адиль Омаровы имели тесные связи с Турцией, часто туда ездили. Осман занимался строительным бизнесом и недвижимостью. Также в нападении участвовал племянник Омаровых — Абдусамад Амадзиев, про которого говорили, что он даже не способен зарезать курицу. Эксперт Ахмет Ярлыкапов отмечает новую тенденцию, когда к террористической деятельности примыкают люди из среднего класса, которых напрямую не касаются проблемы, против которых они выступают.

В Дагестане 23 июня произошло нападение террористов на храм и другие объекты в городах Махачкала и Дербент. Они напали на Покровский храм во время богослужения в праздник Троицы, где находились около 40 человек. Также они обстреляли пост ДПС, еще один храм и подожгли синагогу. Возбуждены уголовные дела о терактах.

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Террористы, устроившие теракт в Дагестане, были религиозными людьми, однако их односельчане не подозревали, что они являются экстремистами. При этом жители знали, что нападавшие были приверженцами ваххабизма. «Террористы были религиозными, ваххабитами, но заподозрить их в терроризме никто не мог», — передает слова жителей села Сергокала РБК. Отмечается, что теракт совершили выходцы из Сергокалы, включая сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа и Адиля. Ваххабизм подразумевает фундаменталистское, радикальное толкование ислама времен VII века с верой в единого Бога. По информации РБК, Осман и Адиль Омаровы имели тесные связи с Турцией, часто туда ездили. Осман занимался строительным бизнесом и недвижимостью. Также в нападении участвовал племянник Омаровых — Абдусамад Амадзиев, про которого говорили, что он даже не способен зарезать курицу. Эксперт Ахмет Ярлыкапов отмечает новую тенденцию, когда к террористической деятельности примыкают люди из среднего класса, которых напрямую не касаются проблемы, против которых они выступают. В Дагестане 23 июня произошло нападение террористов на храм и другие объекты в городах Махачкала и Дербент. Они напали на Покровский храм во время богослужения в праздник Троицы, где находились около 40 человек. Также они обстреляли пост ДПС, еще один храм и подожгли синагогу. Возбуждены уголовные дела о терактах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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