Пермская пенсионерка отсудила у застройщика 900 тысяч рублей за новую квартиру

Жительница Перми купила квартиру в московском ЖК Foriver. Но застройщик сдал дом позже срока, указанно в договоре долевого участия. Тогда пермячка подала в суд и отсудила 875,3 тысячи рублей. Об этом сказано в решении Ленинского районного суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.
«Пермячка 1955 года рождения и ООО „СЗ Симоновская“ заключили договор долевого участия, по условиям которого застройщик обязался построить и передать женщине двухкомнатную квартиру в определенный срок. Квартира фактически была передана позднее. Пермячка просит взыскать с девелопера неустойку и штраф в размере 875,3 тысячи рублей. Суд решил взыскать эту сумму в пользу женщины», — сказано в решении суда.
Уточняется, что стоимость недвижимости составила 20,6 млн рублей. При этом срок, на который застройщик задержал строительство дома, не уточняется. Суд предоставил девелоперу отсрочку от оплаты неустойки до июля 2025 года.
Ранее URA.RU рассказало, что в пермяки подали в суд на застройщика «Келш». Владельцев квартиры в ЖК «Волна» не устроило качество жилья. Они отсудили 331,5 тысячи рублей.
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