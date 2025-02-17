Жители пермского ЖК «Волна» отсудили у застройщика сотни тысяч рублей

Суд в Перми взыскал с застройщика более 330 тысяч рублей в пользу покупателей квартиры в новом ЖК «Волна». Семейную пару не устроило качество жилья, которое они приобрели в рамках долевого строительства. Об этом рассказали в Пермском краевом суде.
«После передачи квартиры, в период ее эксплуатации истцами были выявлены недостатки и повреждения, качество выполненных строительно-монтажных работ не в полной мере соответствовало требованиям ГОСТ, СНиП, техническим регламентам. Согласно заключению специалиста, стоимость работ и материалов для устранения производственных недостатков в квартире составляет 234 726 рублей», — говорится на странице суда в соцсети «ВКонтакте».
Застройщик — ООО «СЗ „Келш“ — добровольно отказался возместить эту сумму, тогда супруги обратились в суд. В итоге разбирательств суд постановил взыскать со строительной компании 331 498 рублей.
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