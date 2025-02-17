17 февраля 2025

Жители пермского ЖК «Волна» отсудили у застройщика сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В квартире после передачи ключей нашлись недостатки
В квартире после передачи ключей нашлись недостатки Фото:

Суд в Перми взыскал с застройщика более 330 тысяч рублей в пользу покупателей квартиры в новом ЖК «Волна». Семейную пару не устроило качество жилья, которое они приобрели в рамках долевого строительства. Об этом рассказали в Пермском краевом суде.

«После передачи квартиры, в период ее эксплуатации истцами были выявлены недостатки и повреждения, качество выполненных строительно-монтажных работ не в полной мере соответствовало требованиям ГОСТ, СНиП, техническим регламентам. Согласно заключению специалиста, стоимость работ и материалов для устранения производственных недостатков в квартире составляет 234 726 рублей», — говорится на странице суда в соцсети «ВКонтакте».

Застройщик — ООО «СЗ „Келш“ — добровольно отказался возместить эту сумму, тогда супруги обратились в суд. В итоге разбирательств суд постановил взыскать со строительной компании 331 498 рублей.

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Суд в Перми взыскал с застройщика более 330 тысяч рублей в пользу покупателей квартиры в новом ЖК «Волна». Семейную пару не устроило качество жилья, которое они приобрели в рамках долевого строительства. Об этом рассказали в Пермском краевом суде. «После передачи квартиры, в период ее эксплуатации истцами были выявлены недостатки и повреждения, качество выполненных строительно-монтажных работ не в полной мере соответствовало требованиям ГОСТ, СНиП, техническим регламентам. Согласно заключению специалиста, стоимость работ и материалов для устранения производственных недостатков в квартире составляет 234 726 рублей», — говорится на странице суда в соцсети «ВКонтакте». Застройщик — ООО «СЗ „Келш“ — добровольно отказался возместить эту сумму, тогда супруги обратились в суд. В итоге разбирательств суд постановил взыскать со строительной компании 331 498 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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