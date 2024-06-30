Суд отправил в тюрьму свердловчанку, заставлявшую приемных детей издеваться друг над другом

Верхотурский районный суд Свердловской области отправил в колонию Ингу Костюкович, которая заставляла приемных детей издеваться друг над другом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.
«Костюкович признана виновной в истязаниях. Ее отправили в колонию общего режима на пять лет», — рассказали в суде.
Семья жила в новолялинском поселке Павде. В 2020-м одна из опекаемых девочек сбежала из дома и рассказала СМИ об издевательствах. По ее словам, Костюкович заставляла детей избивать друг друга за провинности. Судебное разбирательство началось в 2021 году, все это время опекунша была под подпиской о невыезде. Процессы проходили в закрытом режиме.
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