Суд отправил в тюрьму свердловчанку, заставлявшую приемных детей издеваться друг над другом

Свердловчанку, заставлявшую детей издеваться друг над другом, отправили в тюрьму

01 июля 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Ближайшие пять лет Инга Костюкович проведет в колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Верхотурский районный суд Свердловской области отправил в колонию Ингу Костюкович, которая заставляла приемных детей издеваться друг над другом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Костюкович признана виновной в истязаниях. Ее отправили в колонию общего режима на пять лет», — рассказали в суде. Семья жила в новолялинском поселке Павде. В 2020-м одна из опекаемых девочек сбежала из дома и рассказала СМИ об издевательствах. По ее словам, Костюкович заставляла детей избивать друг друга за провинности. Судебное разбирательство началось в 2021 году, все это время опекунша была под подпиской о невыезде. Процессы проходили в закрытом режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верхотурский районный суд Свердловской области отправил в колонию Ингу Костюкович, которая заставляла приемных детей издеваться друг над другом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Костюкович признана виновной в истязаниях. Ее отправили в колонию общего режима на пять лет», — рассказали в суде. Семья жила в новолялинском поселке Павде. В 2020-м одна из опекаемых девочек сбежала из дома и рассказала СМИ об издевательствах. По ее словам, Костюкович заставляла детей избивать друг друга за провинности. Судебное разбирательство началось в 2021 году, все это время опекунша была под подпиской о невыезде. Процессы проходили в закрытом режиме.