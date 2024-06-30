30 июня 2024
29 июня 2024

Выборная комиссия сократила список кандидатов на пост мэра Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Список претендентов на пост мэра Сургута сократился до четырех человек
Список претендентов на пост мэра Сургута сократился до четырех человек Фото:
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Выборы мэра Сургута

Выборная комиссия сократила список кандидатов на пост мэра Сургута (ХМАО). Отбор прошли спикер гордумы Максим Слепов, начальник отдела местного филиала ЮГУ Евгений Скрябин, директор якорного девелопера «ДСК-1» Денис Третьяков и предприниматель Игорь Бархатов. Остальные 24 кандидата не набрали достаточно баллов, передает журналист URA.RU с места событий.

«Отбор комиссии не прошло большинство кандидатов. В итоге остались четверо: Слепов, Скрябин, Третьяков и Бархатов», — сообщает корреспондент.

В составе выборной комиссии от Сургута работают председатель правления профсоюзов города Любовь Андриади, вице-спикер городской думы от «Сургутнефтегаза» Александр Олейников, вице-спикер гордумы от «Газпром Трансгаз Сургут» Виктор Пономарев, директор МБУ Центр специальной подготовки «Сибирский легион» Андрей Сенин и секретарь — Елена Ануфриева, руководитель аппарата думы. В комиссию выборщиков от окружных властей вошли директор департамента внутренней политики Наталья Гулина, директор департамента госслужбы Александр Деменко, депутат окружной думы Александр Сальников, руководитель штаба Гуманитарного добровольческого корпуса Югры и председатель реготделения «Красного креста» Светлана Басова.

Спикер думы Слепов считается фаворитом окружных властей на пост мэра. Ожидается, что список кандидатов, который будет вынесен на голосование думы, сократится вдвое. Окончательно определиться должны ближе к вечеру 1 июля. Депутаты выберут мэра 3 июля 2024 года, 5 июля ожидается инаугурация.

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Выборная комиссия сократила список кандидатов на пост мэра Сургута (ХМАО). Отбор прошли спикер гордумы Максим Слепов, начальник отдела местного филиала ЮГУ Евгений Скрябин, директор якорного девелопера «ДСК-1» Денис Третьяков и предприниматель Игорь Бархатов. Остальные 24 кандидата не набрали достаточно баллов, передает журналист URA.RU с места событий. «Отбор комиссии не прошло большинство кандидатов. В итоге остались четверо: Слепов, Скрябин, Третьяков и Бархатов», — сообщает корреспондент. В составе выборной комиссии от Сургута работают председатель правления профсоюзов города Любовь Андриади, вице-спикер городской думы от «Сургутнефтегаза» Александр Олейников, вице-спикер гордумы от «Газпром Трансгаз Сургут» Виктор Пономарев, директор МБУ Центр специальной подготовки «Сибирский легион» Андрей Сенин и секретарь — Елена Ануфриева, руководитель аппарата думы. В комиссию выборщиков от окружных властей вошли директор департамента внутренней политики Наталья Гулина, директор департамента госслужбы Александр Деменко, депутат окружной думы Александр Сальников, руководитель штаба Гуманитарного добровольческого корпуса Югры и председатель реготделения «Красного креста» Светлана Басова. Спикер думы Слепов считается фаворитом окружных властей на пост мэра. Ожидается, что список кандидатов, который будет вынесен на голосование думы, сократится вдвое. Окончательно определиться должны ближе к вечеру 1 июля. Депутаты выберут мэра 3 июля 2024 года, 5 июля ожидается инаугурация.
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