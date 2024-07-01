«Разорвали одежду, порезали трусы»: в колонии Екатеринбурга жестоко избили зека. Фото

Сотрудники екатеринбургской колонии избили осужденного из-за разбитого окна

01 июля 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

В камеру к заключенному якобы пришли члены сводного отряда ГУФСИН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники екатеринбургской исправительной колонии №10, по неподтвержденным данным, жестоко избили 23-летнего заключенного, который разбил окно в камере. Осужденный обратился за помощью к юристам, но, когда те приехали в ИК, неожиданно отказался от их услуг. Подробности инцидента URA.RU сообщил правозащитник, глава организации «Правовая основа» Алексей Соколов. «Заключенный в своей жалобе пояснил, что делал в камере намаз (ритуальная молитва в исламе — прим. URA.RU). К нему зашли сотрудники колонии, сказали одеться. Затем зашел замначальника свердловского ГУФСИН Владимир Горькин и велел вытащить осужденного в коридор, потому что тот разбил окно. Арестант заявил, что разбил окно, потому что накануне его не кормили, он хотел таким образом привлечь внимание сотрудников. А за это они, по его словам, побили его, поставили в растяжку, заковали в наручники. Затем отвели в комнату, где разорвали одежду, порезали трусы. Для чего, понять не могу», — рассказал Соколов. По словам Соколова, над осужденным якобы издевались члены сводного отряда ГУФСИН. «Да, разбивать окно в камере нельзя. Но нужно поступать в рамках правового поля: выдворяйте его в штрафной изолятор, составляйте рапорт, подавайте гражданский иск о взыскании компенсации. Суд удовлетворит иск, потому что здесь все налицо, и на осужденного будет наложен штраф. Никаким нормативным документом не указывается, что заключенного могут избивать сотрудники в масках», — сказал правозащитник. Инцидент произошел 20 июня, через шесть дней о случившемся узнал Соколов. После этого он пришел в ИК-10, чтобы встретиться с заключенным. «Начальник колонии [Евгений Дога] разрешил провести встречу, подписал мое заявление. Через два часа ко мне вышел оперативник и сказал, что осужденный отказался от работы со мной. Его заявление мне показали издалека. Затем на моем заявлении [Дога] поставил вторую резолюцию, указав, что мне отказано», — добавил Соколов. У осужденного нашли ссадины на запястьях, голове и туловище (заключение о медицинском освидетельствовании есть в распоряжении URA.RU). Соколов обратился к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой и в региональный Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Омбудсмен сообщила корреспонденту, что видела обращение юриста и «занимается десятой колонией». URA.RU обратилось в пресс-службу ГУФСИН России по Свердловской области. В ведомстве попросили направить официальный запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит. Заявление Соколова с резолюциями начальника ИК-10 Фото: предоставлено Алексеем Соколовым Обращение Соколова к Мерзляковой Фото: предоставлено Алексеем Соколовым Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники екатеринбургской исправительной колонии №10, по неподтвержденным данным, жестоко избили 23-летнего заключенного, который разбил окно в камере. Осужденный обратился за помощью к юристам, но, когда те приехали в ИК, неожиданно отказался от их услуг. Подробности инцидента URA.RU сообщил правозащитник, глава организации «Правовая основа» Алексей Соколов. «Заключенный в своей жалобе пояснил, что делал в камере намаз (ритуальная молитва в исламе — прим. URA.RU). К нему зашли сотрудники колонии, сказали одеться. Затем зашел замначальника свердловского ГУФСИН Владимир Горькин и велел вытащить осужденного в коридор, потому что тот разбил окно. Арестант заявил, что разбил окно, потому что накануне его не кормили, он хотел таким образом привлечь внимание сотрудников. А за это они, по его словам, побили его, поставили в растяжку, заковали в наручники. Затем отвели в комнату, где разорвали одежду, порезали трусы. Для чего, понять не могу», — рассказал Соколов. По словам Соколова, над осужденным якобы издевались члены сводного отряда ГУФСИН. «Да, разбивать окно в камере нельзя. Но нужно поступать в рамках правового поля: выдворяйте его в штрафной изолятор, составляйте рапорт, подавайте гражданский иск о взыскании компенсации. Суд удовлетворит иск, потому что здесь все налицо, и на осужденного будет наложен штраф. Никаким нормативным документом не указывается, что заключенного могут избивать сотрудники в масках», — сказал правозащитник. Инцидент произошел 20 июня, через шесть дней о случившемся узнал Соколов. После этого он пришел в ИК-10, чтобы встретиться с заключенным. «Начальник колонии [Евгений Дога] разрешил провести встречу, подписал мое заявление. Через два часа ко мне вышел оперативник и сказал, что осужденный отказался от работы со мной. Его заявление мне показали издалека. Затем на моем заявлении [Дога] поставил вторую резолюцию, указав, что мне отказано», — добавил Соколов. У осужденного нашли ссадины на запястьях, голове и туловище (заключение о медицинском освидетельствовании есть в распоряжении URA.RU). Соколов обратился к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой и в региональный Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Омбудсмен сообщила корреспонденту, что видела обращение юриста и «занимается десятой колонией». URA.RU обратилось в пресс-службу ГУФСИН России по Свердловской области. В ведомстве попросили направить официальный запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит.