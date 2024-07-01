Александр Моор пообещал жителям ЛНР чистую питьевую воду. Видео

Александр Моор: Тюменская область поможет Краснодону восстановить водоснабжение
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Моор пообещал, что все работы на сетях водоснабжения завершатся в августе
Моор пообещал, что все работы на сетях водоснабжения завершатся в августе Фото:

Специалисты из Тюмени восстанавливают систему водоснабжения в Краснодоне, ЛНР. Об этом по итогам визита в подшефный город рассказал в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Сейчас мы активно помогаем решать одну из самых острых проблем — водоснабжение. В месяц на сетях здесь случалось порядка 15 аварий. Тюменские строители методом наклонного горизонтального бурения прокладывают новую ветку», — сообщил Моор.

Он пояснил, что старые трубы заменят на новые полиэтиленовые. Все проводимые работы будут завершены в августе, пообещал Моор.

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Специалисты из Тюмени восстанавливают систему водоснабжения в Краснодоне, ЛНР. Об этом по итогам визита в подшефный город рассказал в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. «Сейчас мы активно помогаем решать одну из самых острых проблем — водоснабжение. В месяц на сетях здесь случалось порядка 15 аварий. Тюменские строители методом наклонного горизонтального бурения прокладывают новую ветку», — сообщил Моор. Он пояснил, что старые трубы заменят на новые полиэтиленовые. Все проводимые работы будут завершены в августе, пообещал Моор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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