Моор пообещал, что все работы на сетях водоснабжения завершатся в августе
Специалисты из Тюмени восстанавливают систему водоснабжения в Краснодоне, ЛНР. Об этом по итогам визита в подшефный город рассказал в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Сейчас мы активно помогаем решать одну из самых острых проблем — водоснабжение. В месяц на сетях здесь случалось порядка 15 аварий. Тюменские строители методом наклонного горизонтального бурения прокладывают новую ветку», — сообщил Моор.
Он пояснил, что старые трубы заменят на новые полиэтиленовые. Все проводимые работы будут завершены в августе, пообещал Моор.
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