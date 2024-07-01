Нашествие: крысы захватили многоквартирный дом в Екатеринбурге. Видео

Крысы заполонили дом на проспекте Ленина в Екатеринбурге

02 июля 2024 в 08:03 Размер текста - 17 +

Крысы бегают по всей придомовой территории (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы, проживающие по проспекту Ленина, 48, столкнулись с серьезной проблемой: их дом и прилегающая территория оказались захвачены крысами. Грызуны не только освоили подъезды, но и создали опасность для местных детей, вынуждая родителей не отпускать их на улицу без присмотра. Неприятный запах и антисанитарные условия усугубляют ситуацию. О проблеме сообщили читатели URA.RU. «В доме в центре города во дворе завелись огромные крысы. Там помойка, и в нее ежедневно скидывают мусор работники разных кафе. Эти крысы большие, они бегают по двору. Когда идешь скидывать мусор, они выбегают. Так страшно. Бывает, за машинами прячутся. Страшно детей отпускать гулять. Двор очень большой. А еще одна крыса недавно пробралась в квартиру на втором этаже. Обращались за помощью в разные инстанции, но ничего не помогает», — делятся собеседники агентства. По факту обращения жителей редакция URA.RU направила официальный запрос в УК ЖКХ Октябрьского района Ответ на момент публикации новости не поступил. Ситуация с грызунами в центре Екатеринбурга становится все более напряженной. Ранее URA.RU уже сообщало о том, что по вечерам в нескольких метрах от оживленного перекрестка улиц Малышева и 8 Марта собираются бродячие собаки, а возле помойки снуют жирные крысы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы, проживающие по проспекту Ленина, 48, столкнулись с серьезной проблемой: их дом и прилегающая территория оказались захвачены крысами. Грызуны не только освоили подъезды, но и создали опасность для местных детей, вынуждая родителей не отпускать их на улицу без присмотра. Неприятный запах и антисанитарные условия усугубляют ситуацию. О проблеме сообщили читатели URA.RU. «В доме в центре города во дворе завелись огромные крысы. Там помойка, и в нее ежедневно скидывают мусор работники разных кафе. Эти крысы большие, они бегают по двору. Когда идешь скидывать мусор, они выбегают. Так страшно. Бывает, за машинами прячутся. Страшно детей отпускать гулять. Двор очень большой. А еще одна крыса недавно пробралась в квартиру на втором этаже. Обращались за помощью в разные инстанции, но ничего не помогает», — делятся собеседники агентства. По факту обращения жителей редакция URA.RU направила официальный запрос в УК ЖКХ Октябрьского района Ответ на момент публикации новости не поступил. Ситуация с грызунами в центре Екатеринбурга становится все более напряженной. Ранее URA.RU уже сообщало о том, что по вечерам в нескольких метрах от оживленного перекрестка улиц Малышева и 8 Марта собираются бродячие собаки, а возле помойки снуют жирные крысы.