Песков объяснил, что Россия планирует сделать за месяц председательства в ООН

Песков: РФ будет активно продвигать повестку за месяц председательства в ООН
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков заявил, что повестка РФ слишком загружена
Дмитрий Песков заявил, что повестка РФ слишком загружена Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился планами на предстоящий месяц председательства России в Совете Безопасности ООН. Он отметил, что, несмотря на сложности и конфронтационную атмосферу в Совбезе с рядом стран, Россия намерена активно продвигать свою повестку.

«Конечно, за четыре недели сделать что-то очень сложно, тем более учитывая крайне конфронтационную атмосферу, которая в Совбезе с известными странами у РФ. Повестка дня более чем загружена, предстоит большая работа», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Песков отметил, что Россия, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, остается верной своим обязательствам и поддерживает ответственный подход, призывая другие нации к сотрудничеству и уважению международных правил. В период своего председательства в Совбезе Россия сосредоточит внимание на решении наиболее насущных и значимых международных проблем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился планами на предстоящий месяц председательства России в Совете Безопасности ООН. Он отметил, что, несмотря на сложности и конфронтационную атмосферу в Совбезе с рядом стран, Россия намерена активно продвигать свою повестку. «Конечно, за четыре недели сделать что-то очень сложно, тем более учитывая крайне конфронтационную атмосферу, которая в Совбезе с известными странами у РФ. Повестка дня более чем загружена, предстоит большая работа», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что Россия, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, остается верной своим обязательствам и поддерживает ответственный подход, призывая другие нации к сотрудничеству и уважению международных правил. В период своего председательства в Совбезе Россия сосредоточит внимание на решении наиболее насущных и значимых международных проблем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...