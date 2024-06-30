30 июня 2024
29 июня 2024

Власти Нижневартовска объяснили, что означает для города режим ЧС, введенный из-за паводка

В Нижневартовске закрыли въезд к дачным товариществам, затопленным из-за паводка
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Теперь дачники затопленных СОНТов не смогут попасть на свои участки
Теперь дачники затопленных СОНТов не смогут попасть на свои участки Фото:
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Паводок 2024 в ХМАО

Дороги в затопленные садовые товарищества Нижневартовска (ХМАО) будут перекрыты из-за введенного в результате паводка режима ЧС. О том, какие изменения грядут после введения правового режима, URA.RU рассказал директор управления по ДГО и ЧС мэрии города Вадим Татаренков.

«На отдельных территориях города введен режим чрезвычайной ситуации. К ним относятся территория РЭБ флота и садовых товариществ в Старом Вартовске. Мы усиливаем группировку сил и средств. Вводим полностью запрет на посещение территорий ЧС, кроме проезда спецтранспорта, а также транспорта для эвакуации жителей и гуманитарных отрядов», — сообщил Татаренков.

Кроме того, на ликвидацию последствий паводка будут затрачены средства резервного фонда. С применением этих средств, после схода воды, на затопленных территориях будет проводиться масштабная дезинфекция. Также увеличится режим работы и количество дежурных спасателей. Глава управления отметил, что большая часть паводковых мероприятий была проведена заблаговременно, в режиме повышенной готовности.

Отменят введенный режим ЧС при улучшении паводковой ситуации. «Я думаю, что отмена режима произойдет не раньше снижения уровня Оби до 960-970 сантиметров», — подчеркнул Татаренков.

Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации. Вода в Оби за последние сутки поднялась выше критической отметки в 980 сантиметров.

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Дороги в затопленные садовые товарищества Нижневартовска (ХМАО) будут перекрыты из-за введенного в результате паводка режима ЧС. О том, какие изменения грядут после введения правового режима, URA.RU рассказал директор управления по ДГО и ЧС мэрии города Вадим Татаренков. «На отдельных территориях города введен режим чрезвычайной ситуации. К ним относятся территория РЭБ флота и садовых товариществ в Старом Вартовске. Мы усиливаем группировку сил и средств. Вводим полностью запрет на посещение территорий ЧС, кроме проезда спецтранспорта, а также транспорта для эвакуации жителей и гуманитарных отрядов», — сообщил Татаренков. Кроме того, на ликвидацию последствий паводка будут затрачены средства резервного фонда. С применением этих средств, после схода воды, на затопленных территориях будет проводиться масштабная дезинфекция. Также увеличится режим работы и количество дежурных спасателей. Глава управления отметил, что большая часть паводковых мероприятий была проведена заблаговременно, в режиме повышенной готовности. Отменят введенный режим ЧС при улучшении паводковой ситуации. «Я думаю, что отмена режима произойдет не раньше снижения уровня Оби до 960-970 сантиметров», — подчеркнул Татаренков. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации. Вода в Оби за последние сутки поднялась выше критической отметки в 980 сантиметров.
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