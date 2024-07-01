Песков: предпочтения Франции нам понятны

01 июля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Песков понимает выбор французов Фото: Роман Наумов © URA.RU Кремль внимательно следит за парламентскими выборами во Франции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что понимает предпочтения французов, которые стали очевидны после первого тура выборов. «Мы внимательно следим за ходом этих выборов. Они подтверждают тенденции, которые ранее обозначились в ряде европейских стран. Дождемся второго тура. Но предпочтения французских избирателей нам понятны», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его заявление передает корреспондент URA.RU. Во Франции проходят парламентские выборы. Накануне завершился их первый тур, в ходе которого ультраконсервативная партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен обошла партию действующего президента страны Эммануэля Макрона с результатом 33,5%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кремль внимательно следит за парламентскими выборами во Франции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что понимает предпочтения французов, которые стали очевидны после первого тура выборов. «Мы внимательно следим за ходом этих выборов. Они подтверждают тенденции, которые ранее обозначились в ряде европейских стран. Дождемся второго тура. Но предпочтения французских избирателей нам понятны», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его заявление передает корреспондент URA.RU. Во Франции проходят парламентские выборы. Накануне завершился их первый тур, в ходе которого ультраконсервативная партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен обошла партию действующего президента страны Эммануэля Макрона с результатом 33,5%.