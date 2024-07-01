В Кремле раскрыли, поможет ли Россия с украинскими военными на белорусской границе

Песков: РФ поможет Белоруссии в случае угрозы на границе с Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков сообщил, что Минобороны Белоруссии и РФ в тесном контакте
Дмитрий Песков сообщил, что Минобороны Белоруссии и РФ в тесном контакте Фото:

Россия готова оказать помощь Белоруссии в случае угрозы на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Россия и Белоруссия, как союзное государство, поддерживают тесный диалог и постоянный контакт между министерствами обороны двух стран.

«Наши минобороны находятся в постоянном контакте. Это причина для беспокойства не только Минска, но и Москвы», — сообщил Песков в ходе конференц-колла.

Он отметил, что лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). И если им будет необходимо, то они обсудят ситуацию, которая происходит на границе. 

Ранее Беларусь вывела дополнительные силы ПВО для защиты границы с Украиной, а также критически важных объектов страны. Усиление системы обороны обусловлено необходимостью предоставления информации огневым подразделениям зенитно-ракетных войск и силам противовоздушной обороны оперативного командования на боевом посту. Согласно сведениям Министерства обороны Республики Беларусь (РБ), Украина испытывает трудности с системами ПВО, однако наблюдается концентрация военных сил в Житомирском регионе.

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Россия готова оказать помощь Белоруссии в случае угрозы на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Россия и Белоруссия, как союзное государство, поддерживают тесный диалог и постоянный контакт между министерствами обороны двух стран. «Наши минобороны находятся в постоянном контакте. Это причина для беспокойства не только Минска, но и Москвы», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). И если им будет необходимо, то они обсудят ситуацию, которая происходит на границе.  Ранее Беларусь вывела дополнительные силы ПВО для защиты границы с Украиной, а также критически важных объектов страны. Усиление системы обороны обусловлено необходимостью предоставления информации огневым подразделениям зенитно-ракетных войск и силам противовоздушной обороны оперативного командования на боевом посту. Согласно сведениям Министерства обороны Республики Беларусь (РБ), Украина испытывает трудности с системами ПВО, однако наблюдается концентрация военных сил в Житомирском регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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