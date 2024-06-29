Беларусь усилила защиту границы с Украиной

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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
Беларусь вывела дополнительные силы ПВО Фото:

Беларусь вывела дополнительные силы ПВО для защиты границы с Украиной, а также критически важных объектов страны. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик.

«Дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь», — сообщил Северинчик. Его цитирует пресс-служба Минобороны Беларуси.

Усиление защиты связано с обеспечением информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований, стоящих на боевом дежурстве, объяснил министр. По данным Минобороны РБ, Украина имеет проблемы со средствами ПВО, но есть скопление сил в Житомирской области.

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Беларусь вывела дополнительные силы ПВО для защиты границы с Украиной, а также критически важных объектов страны. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик. «Дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь», — сообщил Северинчик. Его цитирует пресс-служба Минобороны Беларуси. Усиление защиты связано с обеспечением информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований, стоящих на боевом дежурстве, объяснил министр. По данным Минобороны РБ, Украина имеет проблемы со средствами ПВО, но есть скопление сил в Житомирской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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