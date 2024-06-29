Беларусь усилила защиту границы с Украиной

29 июня 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Беларусь вывела дополнительные силы ПВО Фото: Сергей Венявский © URA.RU Беларусь вывела дополнительные силы ПВО для защиты границы с Украиной, а также критически важных объектов страны. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик. «Дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь», — сообщил Северинчик. Его цитирует пресс-служба Минобороны Беларуси. Усиление защиты связано с обеспечением информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований, стоящих на боевом дежурстве, объяснил министр. По данным Минобороны РБ, Украина имеет проблемы со средствами ПВО, но есть скопление сил в Житомирской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беларусь вывела дополнительные силы ПВО для защиты границы с Украиной, а также критически важных объектов страны. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик. «Дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь», — сообщил Северинчик. Его цитирует пресс-служба Минобороны Беларуси. Усиление защиты связано с обеспечением информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований, стоящих на боевом дежурстве, объяснил министр. По данным Минобороны РБ, Украина имеет проблемы со средствами ПВО, но есть скопление сил в Житомирской области.