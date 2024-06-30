Названы сферы с самыми высокими зарплатами в Свердловской области

В Свердловской области, в апреле 2024 года больше всего предлагали специалистам в сфере страхования и финансов — 127,2 тысяч рублей. Данные о средних заработных платах свердловчан опубликованы на сайте Свердловскстата.
В топ самых высокооплачиваемых специалистов вошли также ученые-исследователи, их зарплата в среднем 110,4 тысяч рублей. Чуть меньше ста тысяч зарабатывают специалисты по обеспечению электрической энергией — 97,5 тысяч рублей и работники из сферы науки — 91,9 тысяч рублей. Специалисты по добыче ископаемых в апреле 2024 года получали 89,2 тысяч рублей.
В начале июня 2024 года URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых профессиях в Свердловской области. Тогда, по данным Свердловсктата, в период с января по апрель 2024-го больше всего платили также специалистам в сфере финансов и страхования — в среднем 141,3 тысяч рублей.
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