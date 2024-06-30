Названы сферы с самыми высокими зарплатами в Свердловской области

Больше всего в Свердловской области получают работники в сфере финансов

01 июля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата финансистов составила 127,2 тысяч Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Свердловской области, в апреле 2024 года больше всего предлагали специалистам в сфере страхования и финансов — 127,2 тысяч рублей. Данные о средних заработных платах свердловчан опубликованы на сайте Свердловскстата. В топ самых высокооплачиваемых специалистов вошли также ученые-исследователи, их зарплата в среднем 110,4 тысяч рублей. Чуть меньше ста тысяч зарабатывают специалисты по обеспечению электрической энергией — 97,5 тысяч рублей и работники из сферы науки — 91,9 тысяч рублей. Специалисты по добыче ископаемых в апреле 2024 года получали 89,2 тысяч рублей. В начале июня 2024 года URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых профессиях в Свердловской области. Тогда, по данным Свердловсктата, в период с января по апрель 2024-го больше всего платили также специалистам в сфере финансов и страхования — в среднем 141,3 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области, в апреле 2024 года больше всего предлагали специалистам в сфере страхования и финансов — 127,2 тысяч рублей. Данные о средних заработных платах свердловчан опубликованы на сайте Свердловскстата. В топ самых высокооплачиваемых специалистов вошли также ученые-исследователи, их зарплата в среднем 110,4 тысяч рублей. Чуть меньше ста тысяч зарабатывают специалисты по обеспечению электрической энергией — 97,5 тысяч рублей и работники из сферы науки — 91,9 тысяч рублей. Специалисты по добыче ископаемых в апреле 2024 года получали 89,2 тысяч рублей. В начале июня 2024 года URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых профессиях в Свердловской области. Тогда, по данным Свердловсктата, в период с января по апрель 2024-го больше всего платили также специалистам в сфере финансов и страхования — в среднем 141,3 тысяч рублей.