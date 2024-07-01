Baza узнала, когда состоится концерт Канье Уэста

Baza: концерт Канье Уэста в Москве состоится 6 сентября

01 июля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Концерт Канье Уэста может пройти на «ВТБ Арене» Фото: Wikipedia / Phil Romans / CC BY-SA 2.0 Концерт Канье Уэста запланирован на 6 сентября и пройдет в Москве. Артист приезжал в столицу, чтобы выбрать площадку для проведения мероприятия. «Концерт Уэста в Москве запланирован на 6 сентября», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что на данный момент у организаторов концерта есть два основных варианта — самая вместительная арена «Лужники» и самая современная «ВТБ Арена». После обеда в ГУМе Канье Уэст вместе с модельером Гошей Рубчинским лично осмотрели обе площадки. Компания «Арт Лайф», отвечающая за организацию концерта, склоняется к варианту с «Лужниками», так как там можно разместить больше зрителей и продать больше билетов. Однако сам Канье Уэст больше понравилась «ВТБ Арена» из-за ее современности и лучшей акустики. Окончательное решение по месту проведения мероприятия планируется принять в течение двух недель, чтобы успеть собрать все необходимые документы и согласования, передали в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерт Канье Уэста запланирован на 6 сентября и пройдет в Москве. Артист приезжал в столицу, чтобы выбрать площадку для проведения мероприятия. «Концерт Уэста в Москве запланирован на 6 сентября», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что на данный момент у организаторов концерта есть два основных варианта — самая вместительная арена «Лужники» и самая современная «ВТБ Арена». После обеда в ГУМе Канье Уэст вместе с модельером Гошей Рубчинским лично осмотрели обе площадки. Компания «Арт Лайф», отвечающая за организацию концерта, склоняется к варианту с «Лужниками», так как там можно разместить больше зрителей и продать больше билетов. Однако сам Канье Уэст больше понравилась «ВТБ Арена» из-за ее современности и лучшей акустики. Окончательное решение по месту проведения мероприятия планируется принять в течение двух недель, чтобы успеть собрать все необходимые документы и согласования, передали в telegram-канале.