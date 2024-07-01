«ВТБ Арена» опровергла слухи о концерте Канье Уэста на своей площадке

На «ВТБ Арене» не состоится концерт американского рэпера Канье Уэста, о чем ранее писали telegram-каналы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе стадиона.
«У нас нет информации о посещении Уэстом площадки и планирующемся концерте», — заявили в пресс-службе. До этого telegram-канал Baza сообщил, что концерт рэпера может состояться на «ВТБ Арене» или в «Лужниках».
Официальной информации, когда состоится мероприятие и будет ли оно, все еще нет. Есть версия, что шоу пройдет 6 сентября. В пресс-службе арены «Лужники» также опровергли информацию о готовящимся концерте, сообщает МК.RU.
Уэст приехал в Москву, чтобы встретиться с дизайнером Гошей Рубчинским, который работает на его бренд одежды. Журналистка Ксения Собчак отметила, что визит рэпера носит частный характер, не исключив, что американская звезда рассмотрит площадки для будущих концертов в Москве. Подробности — в материале URA.RU.
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