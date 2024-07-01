«ВТБ Арена» опровергла слухи о концерте Канье Уэста на своей площадке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сразу две площадки в Москве опровергли информацию о готовящимся концерте Канье Уэста
Сразу две площадки в Москве опровергли информацию о готовящимся концерте Канье Уэста Фото:

На «ВТБ Арене» не состоится концерт американского рэпера Канье Уэста, о чем ранее писали telegram-каналы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе стадиона.

«У нас нет информации о посещении Уэстом площадки и планирующемся концерте», — заявили в пресс-службе. До этого telegram-канал Baza сообщил, что концерт рэпера может состояться на «ВТБ Арене» или в «Лужниках».

Официальной информации, когда состоится мероприятие и будет ли оно, все еще нет. Есть версия, что шоу пройдет 6 сентября. В пресс-службе арены «Лужники» также опровергли информацию о готовящимся концерте, сообщает МК.RU.

Уэст приехал в Москву, чтобы встретиться с дизайнером Гошей Рубчинским, который работает на его бренд одежды. Журналистка Ксения Собчак отметила, что визит рэпера носит частный характер, не исключив, что американская звезда рассмотрит площадки для будущих концертов в Москве. Подробности — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На «ВТБ Арене» не состоится концерт американского рэпера Канье Уэста, о чем ранее писали telegram-каналы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе стадиона. «У нас нет информации о посещении Уэстом площадки и планирующемся концерте», — заявили в пресс-службе. До этого telegram-канал Baza сообщил, что концерт рэпера может состояться на «ВТБ Арене» или в «Лужниках». Официальной информации, когда состоится мероприятие и будет ли оно, все еще нет. Есть версия, что шоу пройдет 6 сентября. В пресс-службе арены «Лужники» также опровергли информацию о готовящимся концерте, сообщает МК.RU. Уэст приехал в Москву, чтобы встретиться с дизайнером Гошей Рубчинским, который работает на его бренд одежды. Журналистка Ксения Собчак отметила, что визит рэпера носит частный характер, не исключив, что американская звезда рассмотрит площадки для будущих концертов в Москве. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...