Челябинские заводы создали автомобиль для взрывных работ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский автомобиль будет заряжать скважины эмульсионными взрывчатками
Челябинский автомобиль будет заряжать скважины эмульсионными взрывчатками Фото:

Два завода из Челябинской области, озерский «Интео» и миасский АМТ, совместно с москвичами создали автомобиль для проведения взрывных работ. Как сообщили в пресс-службе минпрома, смесительно-зарядная машина (СЗМ) предназначена для горнодобывающей отрасли.

«Челябинские машиностроители представили новую спецтехнику для горнодобывающей промышленности. Новая технологичная СЗМ на шасси АМТ предназначена для заряжения скважин эмульсионными взрывчатыми веществами», — отметили в минпроме.

Спецтехника, разработанная совместными усилиями, оснащена современным программным обеспечением озерской «Интео». Программные модули облегчают работу операторов, позволяя дистанционно корректировать процесс заряжения скважин. Автоматизированная система управления машины отслеживает и предоставляет отчетные данные на русском языке. Со стороны московского региона участником проекта стала компания «Эвобласт».

«Интео» занимается не одной лишь спецтехникой. Фирма также производит и транспортирует эмульсионные взрывчатые вещества. Компания АМТ занимается выпуском тяжелой техники с применением китайских комплектующих.

Первый автомобиль уже работает на горнометаллургическом предприятии РФ
Первый автомобиль уже работает на горнометаллургическом предприятии РФ
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два завода из Челябинской области, озерский «Интео» и миасский АМТ, совместно с москвичами создали автомобиль для проведения взрывных работ. Как сообщили в пресс-службе минпрома, смесительно-зарядная машина (СЗМ) предназначена для горнодобывающей отрасли. «Челябинские машиностроители представили новую спецтехнику для горнодобывающей промышленности. Новая технологичная СЗМ на шасси АМТ предназначена для заряжения скважин эмульсионными взрывчатыми веществами», — отметили в минпроме. Спецтехника, разработанная совместными усилиями, оснащена современным программным обеспечением озерской «Интео». Программные модули облегчают работу операторов, позволяя дистанционно корректировать процесс заряжения скважин. Автоматизированная система управления машины отслеживает и предоставляет отчетные данные на русском языке. Со стороны московского региона участником проекта стала компания «Эвобласт». «Интео» занимается не одной лишь спецтехникой. Фирма также производит и транспортирует эмульсионные взрывчатые вещества. Компания АМТ занимается выпуском тяжелой техники с применением китайских комплектующих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...