Два завода из Челябинской области, озерский «Интео» и миасский АМТ, совместно с москвичами создали автомобиль для проведения взрывных работ. Как сообщили в пресс-службе минпрома, смесительно-зарядная машина (СЗМ) предназначена для горнодобывающей отрасли.
«Челябинские машиностроители представили новую спецтехнику для горнодобывающей промышленности. Новая технологичная СЗМ на шасси АМТ предназначена для заряжения скважин эмульсионными взрывчатыми веществами», — отметили в минпроме.
Спецтехника, разработанная совместными усилиями, оснащена современным программным обеспечением озерской «Интео». Программные модули облегчают работу операторов, позволяя дистанционно корректировать процесс заряжения скважин. Автоматизированная система управления машины отслеживает и предоставляет отчетные данные на русском языке. Со стороны московского региона участником проекта стала компания «Эвобласт».
«Интео» занимается не одной лишь спецтехникой. Фирма также производит и транспортирует эмульсионные взрывчатые вещества. Компания АМТ занимается выпуском тяжелой техники с применением китайских комплектующих.
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