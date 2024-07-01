Продюсер рассказал об украинских артистах, которые поддерживают СВО и молятся о приходе РФ

Продюсер Дзюник: многие артисты на Украине ждут прихода России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада победы в пермском гарнизоне с участием министра территориальной безопасности Пермского края Батмазова В.А. Пермь, россия, солдаты, марш, ноги, площадь, плац, парад, строй, мобилизация, сво
Поддерживают СВО и молятся о приходе РФ: что сказал продюсер об украинских артистах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине живет много артистов, которые поддерживают спецоперацию, и некоторым музыкантам даже приходится изображать поддержку украинских властей ради своей безопасности. Об этом рассказал продюсер Леонид Дзюник.

«Я думаю, что на Украине много артистов, и не только артистов, но и простых людей, которые ждут русских. Сегодня они боятся просто слово сказать. Некоторые перестали переписываться в социальных сетях из-за страха попасть в тюрьму. Есть много артистов, которые вынуждены там оставаться, потому что вовремя не уехали. Сейчас оттуда выехать невозможно», — поделился Дзюник в разговоре с «Абзацем».

По словам Дзюника, на Украине осталось много творческих деятелей, оказавшихся заложниками положения из-за отсутствия возможности выехать за пределы страны. Например, его племянник хотел уехать с женой в Италию, но им не дали этого сделать. Люди боятся проявить себя и многие молятся, чтобы Россия пришла.

Многие украинские артисты продолжают выступать в России, несмотря на СВО. Некоторые воздерживаются от политических высказываний, а кто-то открыто поддерживает действия российских властей. Ранее народная артистка Украины, певица Таисия Повалий одобрила проведение специальной военной операции За это СБУ потребовала лишить ее украинского гражданства и обвинила певицу в «коллаборационной деятельности».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине живет много артистов, которые поддерживают спецоперацию, и некоторым музыкантам даже приходится изображать поддержку украинских властей ради своей безопасности. Об этом рассказал продюсер Леонид Дзюник. «Я думаю, что на Украине много артистов, и не только артистов, но и простых людей, которые ждут русских. Сегодня они боятся просто слово сказать. Некоторые перестали переписываться в социальных сетях из-за страха попасть в тюрьму. Есть много артистов, которые вынуждены там оставаться, потому что вовремя не уехали. Сейчас оттуда выехать невозможно», — поделился Дзюник в разговоре с «Абзацем». По словам Дзюника, на Украине осталось много творческих деятелей, оказавшихся заложниками положения из-за отсутствия возможности выехать за пределы страны. Например, его племянник хотел уехать с женой в Италию, но им не дали этого сделать. Люди боятся проявить себя и многие молятся, чтобы Россия пришла. Многие украинские артисты продолжают выступать в России, несмотря на СВО. Некоторые воздерживаются от политических высказываний, а кто-то открыто поддерживает действия российских властей. Ранее народная артистка Украины, певица Таисия Повалий одобрила проведение специальной военной операции За это СБУ потребовала лишить ее украинского гражданства и обвинила певицу в «коллаборационной деятельности».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...