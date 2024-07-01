Продюсер рассказал об украинских артистах, которые поддерживают СВО и молятся о приходе РФ

На Украине живет много артистов, которые поддерживают спецоперацию, и некоторым музыкантам даже приходится изображать поддержку украинских властей ради своей безопасности. Об этом рассказал продюсер Леонид Дзюник.
«Я думаю, что на Украине много артистов, и не только артистов, но и простых людей, которые ждут русских. Сегодня они боятся просто слово сказать. Некоторые перестали переписываться в социальных сетях из-за страха попасть в тюрьму. Есть много артистов, которые вынуждены там оставаться, потому что вовремя не уехали. Сейчас оттуда выехать невозможно», — поделился Дзюник в разговоре с «Абзацем».
По словам Дзюника, на Украине осталось много творческих деятелей, оказавшихся заложниками положения из-за отсутствия возможности выехать за пределы страны. Например, его племянник хотел уехать с женой в Италию, но им не дали этого сделать. Люди боятся проявить себя и многие молятся, чтобы Россия пришла.
Многие украинские артисты продолжают выступать в России, несмотря на СВО. Некоторые воздерживаются от политических высказываний, а кто-то открыто поддерживает действия российских властей. Ранее народная артистка Украины, певица Таисия Повалий одобрила проведение специальной военной операции За это СБУ потребовала лишить ее украинского гражданства и обвинила певицу в «коллаборационной деятельности».
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