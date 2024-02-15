СБУ предъявила заочное обвинение певице Таисии Повалий

15 февраля 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Украина обвиняет Таисию Повалий в призывах к агрессивным боевыми действиям Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения певице Таисии Повалий по трем уголовным статьям. Об этом СБУ сообщает у себя в telegram-канале. «СБУ предъявила заочное обвинение Таисии Повалий», — говорится в сообщении. На данный момент собрана доказательная база на артистку. Повалий обвиняется в публичных призывах к агрессивным боевыми действиям, в оправдании вооруженной агрессии и в коллаборационной деятельности. По утверждениям СБУ, певица находится в России, поэтому обвинения ей предъявлены заочно. Ранее власти Украины ввели санкции против родившихся в стране Повалий, телеведущей Регины Тодоренко. Также под них попали певицы Ани Лорак и Анна Седокова. Санкции на артистов наложены сроком на пять лет и включают в себя 15 пунктов ограничений. Например, у них будут заблокированы активы и аннулированы разрешения и лицензии.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения певице Таисии Повалий по трем уголовным статьям. Об этом СБУ сообщает у себя в telegram-канале. «СБУ предъявила заочное обвинение Таисии Повалий», — говорится в сообщении. На данный момент собрана доказательная база на артистку. Повалий обвиняется в публичных призывах к агрессивным боевыми действиям, в оправдании вооруженной агрессии и в коллаборационной деятельности. По утверждениям СБУ, певица находится в России, поэтому обвинения ей предъявлены заочно. Ранее власти Украины ввели санкции против родившихся в стране Повалий, телеведущей Регины Тодоренко. Также под них попали певицы Ани Лорак и Анна Седокова. Санкции на артистов наложены сроком на пять лет и включают в себя 15 пунктов ограничений. Например, у них будут заблокированы активы и аннулированы разрешения и лицензии.