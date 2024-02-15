СБУ предъявила заочное обвинение певице Таисии Повалий

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Украина обвиняет Таисию Повалий в призывах к агрессивным боевыми действиям Фото:
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Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения певице Таисии Повалий по трем уголовным статьям. Об этом СБУ сообщает у себя в telegram-канале.

«СБУ предъявила заочное обвинение Таисии Повалий», — говорится в сообщении. На данный момент собрана доказательная база на артистку.

Повалий обвиняется в публичных призывах к агрессивным боевыми действиям, в оправдании вооруженной агрессии и в коллаборационной деятельности. По утверждениям СБУ, певица находится в России, поэтому обвинения ей предъявлены заочно.

Ранее власти Украины ввели санкции против родившихся в стране Повалий, телеведущей Регины Тодоренко. Также под них попали певицы Ани Лорак и Анна Седокова. Санкции на артистов наложены сроком на пять лет и включают в себя 15 пунктов ограничений. Например, у них будут заблокированы активы и аннулированы разрешения и лицензии.

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Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения певице Таисии Повалий по трем уголовным статьям. Об этом СБУ сообщает у себя в telegram-канале. «СБУ предъявила заочное обвинение Таисии Повалий», — говорится в сообщении. На данный момент собрана доказательная база на артистку. Повалий обвиняется в публичных призывах к агрессивным боевыми действиям, в оправдании вооруженной агрессии и в коллаборационной деятельности. По утверждениям СБУ, певица находится в России, поэтому обвинения ей предъявлены заочно. Ранее власти Украины ввели санкции против родившихся в стране Повалий, телеведущей Регины Тодоренко. Также под них попали певицы Ани Лорак и Анна Седокова. Санкции на артистов наложены сроком на пять лет и включают в себя 15 пунктов ограничений. Например, у них будут заблокированы активы и аннулированы разрешения и лицензии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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