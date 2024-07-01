Глава Дагестана Меликов: в результате теракта погибло 22 человека

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, меликов сергей
Меликов объявил минуту молчания в память погибших в Дербенте и Махачкале Фото:
новость из сюжета
В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 22, сообщил глава республики Сергей Меликов. До этого сообщалось о 21 погибшем. На встрече с представителями гражданского общества он объявил минуту молчания.

В Дагестане 23 июня группа террористов совершила атаку на несколько объектов, включая православные храмы, синагогу и пост ДПС. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества 15 сотрудников полиции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.

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Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 22, сообщил глава республики Сергей Меликов. До этого сообщалось о 21 погибшем. На встрече с представителями гражданского общества он объявил минуту молчания. В Дагестане 23 июня группа террористов совершила атаку на несколько объектов, включая православные храмы, синагогу и пост ДПС. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества 15 сотрудников полиции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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