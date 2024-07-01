Муфтият Дагестана вынесет фетву о запрете никаба

Муфтият Дагестана в скором времени издаст фетву (решение — прим. URA.RU) о запрете никаба. Об этом заявил духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев на встрече с общественниками, на которой также был глава региона Сергей Меликов.
«Если хотите, чтобы жену не видели, то держите ее дома… Меня какой только грязью не обливают, одной больше, одной меньше, поэтому мы будем выносить фетву о запрете никаба», — заявил Ахмад-Афанди Абдулаев во время выступления, которое транслировалось в
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев в разговоре с URA.RU заявил, что запрет на ношение никаба должен внедряться постепенно. По его словам, только в таком случае общество это примет. Глава СК Александр Бастрыкин отмечал, что в странах Центральной Азии никаб уже запрещен, пишет
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.