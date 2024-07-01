Муфтият Дагестана вынесет фетву о запрете никаба

01 июля 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Ахмад-Афанди Абдулаев сообщил, что решение о запрете никаба будет принято Фото: Steve Evans/Flickr/CC BY 2.0 Муфтият Дагестана в скором времени издаст фетву (решение — прим. URA.RU) о запрете никаба. Об этом заявил духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев на встрече с общественниками, на которой также был глава региона Сергей Меликов. «Если хотите, чтобы жену не видели, то держите ее дома… Меня какой только грязью не обливают, одной больше, одной меньше, поэтому мы будем выносить фетву о запрете никаба», — заявил Ахмад-Афанди Абдулаев во время выступления, которое транслировалось в telegram-канале «Администрация главы РД». Новость по теме Что такое никаб, и почему его хотят запретить в России Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев в разговоре с URA.RU заявил, что запрет на ношение никаба должен внедряться постепенно. По его словам, только в таком случае общество это примет. Глава СК Александр Бастрыкин отмечал, что в странах Центральной Азии никаб уже запрещен, пишет Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Муфтият Дагестана в скором времени издаст фетву (решение — прим. URA.RU) о запрете никаба. Об этом заявил духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев на встрече с общественниками, на которой также был глава региона Сергей Меликов. «Если хотите, чтобы жену не видели, то держите ее дома… Меня какой только грязью не обливают, одной больше, одной меньше, поэтому мы будем выносить фетву о запрете никаба», — заявил Ахмад-Афанди Абдулаев во время выступления, которое транслировалось в telegram-канале «Администрация главы РД». Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев в разговоре с URA.RU заявил, что запрет на ношение никаба должен внедряться постепенно. По его словам, только в таком случае общество это примет. Глава СК Александр Бастрыкин отмечал, что в странах Центральной Азии никаб уже запрещен, пишет Life.