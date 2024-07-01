Владельца ТЦ «Кировский» в Сургуте оштрафовали за парковку Tesla на газоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина парковал Tesla на газоне рядом с ТЦ
Мужчина парковал Tesla на газоне рядом с ТЦ Фото:

Владельца торгового центра «Кировский» Сергея Терентьева в Сургуте (ХМАО) оштрафовали за парковку автомобиля Tesla на газоне рядом с ТЦ. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента.

«Сотрудники контрольного ведомства составили протокол на Терентьева за Tesla, припаркованную на газоне рядом с торговым центром „Кировский“, которым он и владеет. Административная комиссия назначила ему за нарушение штраф в тысячу рублей. Но бизнесмен не согласился и подал в суд», — сообщил собеседник.

Свое решение он мотивировал тем, что машина стояла на газоне, который находится на частной территории. Но суд встал на сторону администрации. «В суде ему сообщили, что у него общественно-деловая зона и машину запрещено ставить на газоне, согласно законам ХМАО. Если бы у него были ИЖС или дача, то машину он мог бы поставить», — сообщил собеседник агентства.

В администрации подтвердили факт привлечения к ответственности бизнесмена за парковку машины на газоне, но фамилию и имя разглашать не стали. В торговом центре «Кировский» не ответили на телефонный звонок. Между тем, на сайте городского суда размещено решение на жалобу бизнесмена Терентьева, оштрафованного за парковку автомобиля Tesla на газоне.

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Владельца торгового центра «Кировский» Сергея Терентьева в Сургуте (ХМАО) оштрафовали за парковку автомобиля Tesla на газоне рядом с ТЦ. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента. «Сотрудники контрольного ведомства составили протокол на Терентьева за Tesla, припаркованную на газоне рядом с торговым центром „Кировский“, которым он и владеет. Административная комиссия назначила ему за нарушение штраф в тысячу рублей. Но бизнесмен не согласился и подал в суд», — сообщил собеседник. Свое решение он мотивировал тем, что машина стояла на газоне, который находится на частной территории. Но суд встал на сторону администрации. «В суде ему сообщили, что у него общественно-деловая зона и машину запрещено ставить на газоне, согласно законам ХМАО. Если бы у него были ИЖС или дача, то машину он мог бы поставить», — сообщил собеседник агентства. В администрации подтвердили факт привлечения к ответственности бизнесмена за парковку машины на газоне, но фамилию и имя разглашать не стали. В торговом центре «Кировский» не ответили на телефонный звонок. Между тем, на сайте городского суда размещено решение на жалобу бизнесмена Терентьева, оштрафованного за парковку автомобиля Tesla на газоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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