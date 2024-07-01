Владельца ТЦ «Кировский» в Сургуте оштрафовали за парковку Tesla на газоне

Владельца торгового центра «Кировский» Сергея Терентьева в Сургуте (ХМАО) оштрафовали за парковку автомобиля Tesla на газоне рядом с ТЦ. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента.
«Сотрудники контрольного ведомства составили протокол на Терентьева за Tesla, припаркованную на газоне рядом с торговым центром „Кировский“, которым он и владеет. Административная комиссия назначила ему за нарушение штраф в тысячу рублей. Но бизнесмен не согласился и подал в суд», — сообщил собеседник.
Свое решение он мотивировал тем, что машина стояла на газоне, который находится на частной территории. Но суд встал на сторону администрации. «В суде ему сообщили, что у него общественно-деловая зона и машину запрещено ставить на газоне, согласно законам ХМАО. Если бы у него были ИЖС или дача, то машину он мог бы поставить», — сообщил собеседник агентства.
В администрации подтвердили факт привлечения к ответственности бизнесмена за парковку машины на газоне, но фамилию и имя разглашать не стали. В торговом центре «Кировский» не ответили на телефонный звонок. Между тем, на сайте городского суда размещено решение на жалобу бизнесмена Терентьева, оштрафованного за парковку автомобиля Tesla на газоне.
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