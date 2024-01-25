Власти пытаются понять: нужен ли курганцам скоростной поезд до Челябинска

Курганские власти обсуждают вопрос о необходимости поезда до Челябинска
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Производство скоростных электропоездов Ласточка на заводе Уральские локомотивы. Екатеринбург, электричка, электропоезд, пригородные поезда, скоростной электропоезд ласточка, пригородное сообщение
Запуск поезда в Курганской области обсуждают не первый год Фото:

В Курганской области чиновники рассматривают вопрос, связанный с возможностью и необходимостью запуска скоростного поезда до Челябинска. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Три года назад запустили скоростной и комфортный электропоезд по маршруту Курган — Екатеринбург. Сейчас коллеги предлагают также запустить такой электропоезд на маршрут Курган — Челябинск. Эти перевозки так же, как и авиарейсы, субсидируются из нашего бюджета. Все стоит денег. Посчитаем. Изучим. Но в первую очередь будем отталкиваться от ваших потребностей. Попрошу коллег из департамента экономического развития провести голосование на сайте», — сообщил губернатор.

Также он рассказал, что за последние годы в регионе удалось запустить регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, а скоро появится возможность улететь в Минеральные Воды. Также в области идет ремонт трасс до Челябинска и Тюмени, а также региональных дорог.

Ранее в области уже поднимался вопрос о запуске скоростного поезда «Ласточка» до Челябинска. Тогда директор областного депэкономразвития Владимир Ковалев объяснял, что власти региона заинтересованы в этом маршруте, но этому мешает ограниченность бюджета.

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В Курганской области чиновники рассматривают вопрос, связанный с возможностью и необходимостью запуска скоростного поезда до Челябинска. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Три года назад запустили скоростной и комфортный электропоезд по маршруту Курган — Екатеринбург. Сейчас коллеги предлагают также запустить такой электропоезд на маршрут Курган — Челябинск. Эти перевозки так же, как и авиарейсы, субсидируются из нашего бюджета. Все стоит денег. Посчитаем. Изучим. Но в первую очередь будем отталкиваться от ваших потребностей. Попрошу коллег из департамента экономического развития провести голосование на сайте», — сообщил губернатор. Также он рассказал, что за последние годы в регионе удалось запустить регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, а скоро появится возможность улететь в Минеральные Воды. Также в области идет ремонт трасс до Челябинска и Тюмени, а также региональных дорог. Ранее в области уже поднимался вопрос о запуске скоростного поезда «Ласточка» до Челябинска. Тогда директор областного депэкономразвития Владимир Ковалев объяснял, что власти региона заинтересованы в этом маршруте, но этому мешает ограниченность бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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