Власти пытаются понять: нужен ли курганцам скоростной поезд до Челябинска

Курганские власти обсуждают вопрос о необходимости поезда до Челябинска

25 января 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Запуск поезда в Курганской области обсуждают не первый год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области чиновники рассматривают вопрос, связанный с возможностью и необходимостью запуска скоростного поезда до Челябинска. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Три года назад запустили скоростной и комфортный электропоезд по маршруту Курган — Екатеринбург. Сейчас коллеги предлагают также запустить такой электропоезд на маршрут Курган — Челябинск. Эти перевозки так же, как и авиарейсы, субсидируются из нашего бюджета. Все стоит денег. Посчитаем. Изучим. Но в первую очередь будем отталкиваться от ваших потребностей. Попрошу коллег из департамента экономического развития провести голосование на сайте», — сообщил губернатор. Также он рассказал, что за последние годы в регионе удалось запустить регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, а скоро появится возможность улететь в Минеральные Воды. Также в области идет ремонт трасс до Челябинска и Тюмени, а также региональных дорог. Ранее в области уже поднимался вопрос о запуске скоростного поезда «Ласточка» до Челябинска. Тогда директор областного депэкономразвития Владимир Ковалев объяснял, что власти региона заинтересованы в этом маршруте, но этому мешает ограниченность бюджета.

В Курганской области чиновники рассматривают вопрос, связанный с возможностью и необходимостью запуска скоростного поезда до Челябинска. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Три года назад запустили скоростной и комфортный электропоезд по маршруту Курган — Екатеринбург. Сейчас коллеги предлагают также запустить такой электропоезд на маршрут Курган — Челябинск. Эти перевозки так же, как и авиарейсы, субсидируются из нашего бюджета. Все стоит денег. Посчитаем. Изучим. Но в первую очередь будем отталкиваться от ваших потребностей. Попрошу коллег из департамента экономического развития провести голосование на сайте», — сообщил губернатор. Также он рассказал, что за последние годы в регионе удалось запустить регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, а скоро появится возможность улететь в Минеральные Воды. Также в области идет ремонт трасс до Челябинска и Тюмени, а также региональных дорог. Ранее в области уже поднимался вопрос о запуске скоростного поезда «Ласточка» до Челябинска. Тогда директор областного депэкономразвития Владимир Ковалев объяснял, что власти региона заинтересованы в этом маршруте, но этому мешает ограниченность бюджета.